Bản tin Hình sự: Điều tra vụ một phụ nữ Nhật Bản tử vong ở căn hộ chung cư

TPO - TIN NÓNG ngày 1/10: Bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ ở căn hộ chung cư; Gần 40 nam nữ ‘mở tiệc’ ma tuý trong quán karaoke, 6 đối tượng bị khởi tố; Cô gái hành nghề massage bị đâm 47 nhát dao vì mâu thuẫn chia tiền dắt mối;...

Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để điều tra vụ một phụ nữ Nhật Bản tử vong trong căn hộ chung cư City Garden. Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, người chồng thức dậy thì phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ tại căn hộ ở tầng 14 nên hô hoán, báo cảnh sát.

Do mâu thuẫn chia tiền dắt mối, Phùng Văn Vinh (28 tuổi, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng dao gọt hoa quả đâm chết chị D. T. H. (35 tuổi, quê ở tỉnh Hòa Bình), hành nghề massage tại nhà rồi lấy điện thoại và tiền của nạn nhân bỏ trốn. Kết quả giám định của cơ quan pháp y cho thấy chị H. tử vong bởi 47 nhát dao đâm. TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vinh mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ngoài mức án trên, bị cáo phải bồi thường dân sự cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 430 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Đột kích quán Karaoke Heaven đóng tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cơ quan công an phát hiện 44 nam nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 13 viên hồng phiến và các dụng cụ sử dụng ma túy. Qua test nhanh, 39 đối tượng dương tính với chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, gồm: Đậu Văn Toàn (SN 1996), Nguyễn Tuấn Đức (SN 1997) và Nguyễn Bá Sơn (SN 2003), cùng trú tại Hà Tĩnh; Nguyễn Hoàng Điệp (SN 1982), Trần Quốc Hưng (SN 1988), Lê Ngọc Bảo (SN 1994) cùng trú tại Nghệ An. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua khám nghiệm thi thể cụ bà P.T.K. (95 tuổi) được phát hiện chôn vội trong vườn nhà con trai tại xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư) không nhận thấy có tác động ngoại lực, vết đâm hay chém trên thi thể. Tại cơ quan điều tra, ông Đ.D.M. (SN 1963) khai nhận do gia cảnh khó khăn, nhà lại có nhiều đám tang khiến hàng xóm phải phúng viếng, giúp đỡ nên khi mẹ mất, ông đã lấy chăn quấn vào thi thể cụ và chôn trong vườn. (Xem chi tiết)

Thuê xe ô tô biển số 51H-242.74 trong 3 tháng nhưng đến hạn hoàn trả, “tiểu thư sang chảnh” Tina Dương (tên thật N.T.V.A, SN 1995, trú tỉnh Bắc Giang) lại làm giả giấy tờ, bán cho người khác với giá 450 triệu đồng. Làm việc với Công an Phan Thiết, Tina Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đang tập trung xác minh để thu giữ tài sản là chiếc ôtô trên để làm cơ sở xử lý A. theo quy định. (Xem chi tiết)

Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Mai Liêm (SN 1989, người địa phương) và Lò Văn Tý (SN 1990, quê tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi trả lương cho nhóm công nhân xây dựng bằng ma túy. Theo cơ quan công an, gần đây, Liêm nhận được một số việc làm xây dựng ở khu vực xã An Lư, xã Dương Quan và Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng. Liêm giao nhiệm vụ cho Tý tìm kiếm, lôi kéo những người dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, hiểu biết hạn chế về làm thuê cho hắn. Để có lợi nhuận lớn Liêm mua ma túy sau đó chia nhỏ thành từng phần rồi trả công cho những người làm thuê. (Xem chi tiết)

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư vào “nền tảng Vinpearl E+”, không phát tán thông tin trái phép, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và bảo hộ thương hiệu của Vinpearl. Trước đó, nhiều trang web, tài khoản, trang, nhóm trên mạng xã hội sử dụng biểu tượng và thương hiệu Vinpearl để quảng bá việc “Tập đoàn VINGROUP cho ra mắt nền tảng đầu tư quảng cáo trực tuyến về khách sạn cao cấp khu nghỉ dưỡng VINPEAL...”. Từ đó, kêu gọi đầu tư vào nền tảng mới mang tên “VinPearl E+ nền tảng đầu tư mới 4.0” với cam kết “siêu lợi nhuận”. (Xem chi tiết)