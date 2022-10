Bản tin Hình sự: Khởi tố 40 đối tượng trong đường dây làm giả chứng chỉ nghề quy mô lớn

TPO - TIN NÓNG ngày 2/10: Cảnh sát 'tập kích' quán Bar Paradise, hàng trăm dân chơi bị đưa về trụ sở; Bị vây bắt, nhóm ‘quái xế’ xịt hơi cay vào công an để tháo chạy; Mạo danh cán bộ, chỉ bừa lô đất trống để lừa tiền đặt cọc; Tin lời 'game thủ', nữ 'đại gia' mất hơn chục tỷ đồng vì hám lãi suất cao;…

Đêm 1/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát cơ động kiểm tra đột xuất quán Bar Paradise, nằm trên đường Lạc Hồng, Khu phố 1 phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá. Hàng trăm “dân chơi” đang nhảy múa trong tiếng nhạc vứt ma túy xuống sàn nhà để phi tang và tìm cách tháo chạy khi thấy công an. Qua kiểm tra 207 người tại quán bar, có 105 người dương tính với chất ma túy (66 nam, 39 nữ). (Xem chi tiết)

Sau cơn mưa lớn tối 1/10, hàng chục đối tượng từ các huyện, thị của tỉnh Tiền Giang hẹn nhau tổ chức đua kéo xe trái phép. Nhóm "quái xế” di chuyển đến tỉnh lộ 878 đường dẫn lên cao tốc TPHCM - Trung Lương dàn ngang chặn đường để đua xe trái phép. Phát hiện công an, các đối tượng tháo chạy tán loạn; bỏ cả xe máy, trong số đó, có thanh niên xịt hơi cay vào công an để bỏ chạy. Công an khống chế bắt 38 đối tượng từ 15 - 21 tuổi; thu giữ 27 xe máy các loại, trong đó có nhiều xe đã thay đổi hình dáng, kết cấu. (Xem chi tiết)

Lê Văn Khánh (SN 1979, ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tự nhận là cán bộ phường, khoe với người phụ nữ tên D. có lô đất đẹp diện tích 90m2 ở phường Đông Hương và 1 lô đất diện tích 150m2 ở phường Hải Ninh, nằm trong khu quy hoạch muốn bán giá rẻ hơn thị trường. Tin tưởng, chị D. đưa cho Khánh 500 triệu đồng đặt cọc và được đối tượng dẫn đến khu vực phường Đông Hương, chỉ vị trí một lô đất trống không biết của ai. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Phương Hoa (SN 1986, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hoa không nghề nghiệp và thường chơi game bài trên trang mạng “Tip.club”. Để có tiền chơi game, Hoa đã lừa nhiều người ở Hà Nội tổng số tiền lên tới hơn 14 tỷ đồng với chiêu trò huy động vốn với lãi suất cao.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn tất hồ sơ chuyên án bóc gỡ đường dây cấp, bán các chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện, đào tạo, sát hạch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ hàng chục nghìn chứng chỉ khống… Đồng thời khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và khởi tố 40 đối tượng. Theo cơ quan công an mỗi chứng chỉ các đối tượng bán với giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Trường hợp khách mua nhiều thì được giảm giá còn từ 300 đến 450 nghìn đồng. Bước đầu xác định đường dây này đã cấp ra 14.268 chứng chỉ nghề.

Tối 1/10, thượng úy Nguyễn Chung Việt, Phó Trưởng Công an xã Mai Hạ (Mai Châu, Hòa Bình) và đại úy Hà Văn Trang, cán bộ công an xã tới nhà Ngần Văn Đông (SN 1994, trú tại Mai Hạ) - bị hàng xóm tố dùng nỏ bắn sang nhà để mời đến trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, quá trình vận động bất thành, Đông bỏ đi. Lúc này, đại úy Trang giữ tay Đông lại thì bị đối tượng xô ngã, đè lên người và dùng dao gọt hoa quả cứa nhiều nhát vào vùng cổ, mặt. Khi bị thượng úy Việt và người dân tước dao, Đông bỏ trốn. Đến 10h ngày 2/10, Đông bị công an bắt giữ.