Bản tin Hình sự: Bé gái 6 tuổi bị hai gã họ hàng hiếp dâm

Cháu L (6 tuổi) và 2 cháu nhỏ cùng thôn đang chơi ở sân nhà của C (15 tuổi) thì bị C và T (13 tuổi) lôi kéo, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Đáng chú ý, C và L có mối quan hệ họ hàng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành thụ lý vụ án theo thẩm quyền; tổ chức xác minh, thu thập tài liệu điều tra và khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang xác minh thông tin trình báo của một số người dân về việc bị nhóm thanh thiếu niên “tóc xanh, tóc đỏ” đi xe máy không mang biển số, không đội mũ bảo hiểm tấn công bằng vỏ chai bia khi lưu thông trên đường. Trước đó, T đang đi trên đường thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên khoảng 10 xe máy dùng vỏ chai bia ném vào người, gây xây xát. (Xem chi tiết)

Anh Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi) vừa nhận quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú của Công an TP Cà Mau. Được biết, anh Lam là bị can duy nhất trong vụ án “Hủy hoại tài sản” mà công an khởi tố ngày 8/12/2019, khi anh có hành vi dùng cây tác động làm hư hỏng 2 camera nhãn hiệu KBVISION, model: KX 1003C4 trị giá 2,2 triệu đồng (sau này định giá lại 1,1 triệu đồng – PV) của nhà hàng xóm. (Xem chi tiết)

Xảy ra cãi vã nên L.N.N.Y (SN 2001) bị người tình là N.M.Nh ( SN 1995) dùng tay, chân đánh liên tiếp vào mặt, đầu, làm chảy máu mũi và dùng điện thoại di động quay video đăng lên mạng xã hội Facebook. Được biết, Nh đang là đối tượng thi hành án quản lý tại cộng đồng. Công an phường Cửa Ông (Quảng Ninh) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa đã khởi tố Quách Thị Huyền (SN 1976, TP HCM) và Lê Quốc Bảo (SN 1986, chồng Huyền) về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Theo điều tra, Huyền và Bảo dùng tiền giả mệnh giá 500.000đ mua hai cây giò với giá 130 nghìn đồng để được nhận lại 370 nghìn đồng tiền thật. Sự việc ngay sau đó bị phát hiện nên Huyền và Bảo lập tức bị công an bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện 206 triệu tiền giả trong người và phương tiện của hai đối tượng; đồng thời thu giữ tại nơi ở của đối tượng tại TP Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng tiền giả đều có mệnh giá 500.000đ và 2,3 tỷ đồng tiền giả đều loại mệnh giá 500.000 đồng. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Trương Minh Đương (38 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, nhân lúc vợ hờ là H.T.N (40 tuổi) ra khỏi nhà lo công việc, Đương đã lấy trộm toàn bộ tiền, vàng trong két sắt (tài sản riêng của chị N) rồi bỏ trốn. Được biết, tổng giá trị tài sản khoảng 900 triệu đồng gồm 11 lượng vàng 24K, 9 lượng vàng 18K và 10 triệu đồng. (Xem chi tiết)