Bản tin Hình sự: Công an vào cuộc vụ cô giáo bị chủ nợ của phụ huynh đe dọa

TPO - TIN NÓNG ngày 6/10: Nguyên nhân người cha trói con trai học lớp 3 rồi dùng xăng và rơm thiêu chân; Người mẹ quay clip, báo công an 'chồng hờ' hiếp dâm con mình; 'Cát tặc' tự đánh chìm phương tiện để đối phó với công an; Từ chối cho kẻ lạ mặt đón học sinh, cô giáo bị chủ nợ của phụ huynh đe dọa...

Uống rượu về, nghe hàng xóm nói con mình là Nguyễn Anh T, học sinh lớp 3 lấy trộm tiền của họ mua đồ chơi, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) dùng dây cột con trai lại, dùng rơm và xăng đốt hai chân của cháu. Thấy vậy, bà nội ở cạnh đó đã lao qua dập lửa, sau một hồi mới cứu được cháu. Hậu quả, cháu T bị bỏng độ 3 cả 2 chân. Được biết, trước khi đốt chân cháu T, Tuấn còn dùng thanh sắt đánh cháu ở lưng và mạng sườn gây bầm tím nặng. Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Do bố mẹ của một học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) vay nợ một số đối tượng, nên sau đó cô giáo của học sinh này nhận được cuộc gọi từ số lạ, yêu cầu đón học sinh này về sớm do gia đình có việc. Thậm chí, người này cung cấp chính xác ngày sinh, đặc điểm nhận dạng của học sinh, nhưng cô giáo từ chối do không nhận được thông báo từ phía phụ huynh học sinh. Sau đó, người này đe dọa, uy hiếp giáo viên chủ nhiệm, nói là chủ nợ của bố mẹ học sinh. Công an quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ người gọi điện. (Xem chi tiết)

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, đối với kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự của bị cáo Nguyễn Thành Tài (cựu phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, án sơ thẩm tuyên 5 năm tù), đại diện Viện Kiểm sát cho rằng ông Tài không xác định tính pháp lý của tài sản 57 Cao Thắng, làm thất thoát tài sản Nhà nước, mất nhà 185 Hai Bà Trưng là chuỗi hành vi của bị cáo gây ra. Bị cáo chấp nhận hoán đổi nên đã gây hậu quả và việc kháng cáo, xin miễn trách nhiệm hình sự là không có căn cứ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa khởi tố ông Nguyễn Văn Hoạt (SN 1967, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân) và ông Trương Văn Chính (SN 1963, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân giai đoạn 2015 - 2020, nay đã nghỉ hưu) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, trong thời gian ông Chính làm Chủ tịch xã, ông Hoạt làm Phó Chủ tịch xã đã lập khống các hạng mục công trình trong dự án công trình phụ trợ Nhà văn hoá xóm Mó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 141 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Hữu (SN 1989, Hậu Giang) về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, lợi dụng lúc trong phòng chỉ có mình và bé T (SN 2013) – con gái riêng của vợ hờ tên Thêm, Hữu đã đưa cháu T lên gác để giao cấu, rồi bị chị Thêm vô tình nhìn thấy và dùng điện thoại để quay lại. Dù đã có bằng chứng nhưng thời điểm đó chị Thêm không đi tố cáo tên yêu râu xanh. Tuy nhiên, Hữu sau đó nhiều lần giao cấu với bé T và chị Thêm không thể chịu đựng nên mới mang đoạn clip đến công an tố giác. (Xem chi tiết)

Phát hiện 3 ghe đang khai thác cát trái phép trên vàm Bà Chèo và một nhánh sông, tổ công tác tiếp cận yêu cầu dừng phương tiện, nhưng những người trên ghe đã tự đánh chìm phương tiện rồi nhảy xuống sông bỏ trốn. Sau đó, công an Đồng nai đã tiến hành trục vớt, lập hồ sơ bàn giao phương tiện cho trạm CSGT đường thủy Long Hưng tạm giữ. (Xem chi tiết)

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang tạm giữ Vũ Khắc Duy (SN 1984, Hải Phòng) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn, Duy dùng tay, chân đánh, đạp vào vùng ngực, bụng vợ mình là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1997, Thanh Hóa). Ngoài ra, Duy còn dùng cây chổi quét nhà và một dụng cụ làm bếp bằng kim loại đánh nhiều cái vào người chị Nguyệt. Thấy chị Nguyệt bị ngất xỉu, Duy đưa vào phòng để nghỉ. Đến khoảng 1h, ngày 6/10, Duy phát hiện chị Nguyệt đã tử vong nên đến công an đầu thú.