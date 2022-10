'Cát tặc' tự đánh chìm phương tiện để đối phó với công an

TPO - Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông sẽ tự đánh chìm phương tiện để gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 3 ghe bơm vi phạm bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 3h45 sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an Đồng Nai tuần tra trên vàm Bà Chèo một nhánh sông Đồng Nai thuộc xã Tam An huyện Long Thành đã phát hiện 3 ghe đang khai thác cát trái phép. Khi tổ công tác tiếp cận yêu cầu dừng phương tiện, những người trên ghe đã tự đánh chìm phương tiện rồi nhảy xuống sông bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt, lập hồ sơ bàn giao phương tiện cho trạm CSGT đường thủy Long Hưng tạm giữ. Cả 3 phương tiện đều là ghe vỏ gỗ, không rõ số hiệu đăng ký, tải trọng. Trên các tuyền đều gắn các thiết bị, máy móc phục vụ cho việc bơm hút cát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Trước đó vào đêm 12/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện 2 ghe đang bơm hút cát trên sông Đồng Nai đoạn thuộc cù lao Ba Xê, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các chủ phương tiện đã nhấn chìm ghe và nhảy xuống sông trốn thoát. Công an đã trục vớt, tạm giữ các ghe vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.