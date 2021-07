Bắt giữ nhiều tàu, phương tiện khai thác đất, cát trái phép

TPO - Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an 2 huyện Thiệu Hoá và Như Thanh đã bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn sông Chu thuộc xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá và các phương tiện khai thác đất trái phép tại thôn 5 xã Cán Khê, huyện Như Thanh.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 2/7/2021 lựclượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 2 tàu vỏ xi măng đang khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hoá. Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên 2 chiếc tàu hút cắt trái phép có tổng gần 15m³ cát do các đối tượng vừa hút trộm trên sông.

Được biết, chủ của 2 chiếc tàu khai thác cát trái phép trên là Nguyễn Văn Thán và Nguyễn Văn Hậu(SN1980), ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá. Theo lời khai ban đầu của chủ các tàu khai thác cát trái phép, thì lợi dụng địa bàn giáp ranh với mỏ cát số 8 của xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá nên đã đem tàu sang hút trộm cát về để bán cho các hộ dân san lấp mặt bằng xây dựng. Hiện Công an huyện Thiệu Hoá đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm này, tại thôn 5 xã Cán Khê, huyện Như Thanh một tổ công tác của phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Như Thanh bắt quả tang xe tải ben BKS: 36C - 180.96 và máy xúc đang xúc trộm đất tại khu vực này. Công an huyện Như Thanh đã lập biên bản thu giữ xe tải và máy xúc để điều tra,xử lý.