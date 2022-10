Công an Hà Nội xác minh vụ chủ nợ gọi điện đến trường đòi đón học sinh

TPO - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang xác minh làm rõ thông tin chủ nợ mạo danh phụ huynh gọi điện đến trường tiểu học trên địa bàn đòi đón học sinh về.

Ngày 6/10, theo nguồn tin của phóng viên, Công an quận Thanh Xuân tiến hành làm việc với những người liên quan trong vụ việc, đồng thời xác minh người gọi điện đến trường học đòi đón học sinh.

“Bước đầu xác định nguyên nhân có liên quan đến việc vay nợ giữa bố mẹ em học sinh với các đối tượng” - nguồn tin cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc sáng 28/9, cô giáo chủ nhiệm lớp 2, Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ người lạ yêu cầu đón một học sinh trong lớp về sớm do gia đình có việc.

Người này cung cấp chính xác ngày sinh, đặc điểm nhận dạng của học sinh, nhưng cô giáo từ chối do không nhận được thông báo từ phía phụ huynh học sinh. Sau đó, người này đe dọa, uy hiếp giáo viên chủ nhiệm, nói là chủ nợ của bố mẹ học sinh…

Cũng liên quan đến vụ việc trên, UBND quận Thanh Xuân có văn bản gửi các đơn vị và cho rằng đây là sự việc gây mất an toàn cho học sinh, giáo viên, ảnh hưởng đến uy tín của Trường tiểu học Phan Đình Giót nói riêng và các trường học trên địa bàn quận nói chung.

Đồng thời yêu cầu công an quận xác minh làm rõ sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Phan Đình Giót và kịp thời nắm bắt tình hình các trường học trên địa bàn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn.