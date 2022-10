Tạm giam cựu kế toán Văn phòng HĐND huyện tham ô 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đại biểu

TPO - Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hiệp (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam), nguyên kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Trương Thị Hiệp tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2019, với nhiệm vụ làm kế toán tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đăng, Trương Thị Hiệp đã lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán kinh phí chi phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng để chiếm đoạt từ ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi của Trương Thị Hiệp đã phạm vào tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.