Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn chuyện ly hôn, hai mẹ con bị cụ ông U90 đánh vỡ đỉnh đầu

TPO - TIN NÓNG ngày 8/9: Lý do gì Cục THADS Quảng Bình 'ủng hộ' Chi cục Đồng Hới 'chống' kháng nghị của Viện kiểm sát?; Tòa bác kháng cáo, y án 9 tháng tù đối với Trang Nemo; Mâu thuẫn chuyện ly hôn, hai mẹ con bị cụ ông U90 đánh vỡ đỉnh đầu...

Xảy ra mâu thuẫn với người thân và gia đình nhà chồng trong quá trình ly hôn nên bà Ngô Thị Hà (SN 1975) cùng con gái là Phạm Thị Thủy (SN 1994) bị bố chồng là ông Đồng D.C (SN 1942) dùng tuýp sắt tấn công liên tiếp vào đầu, thậm chí ông C còn túm tóc, đấm đá cả 2 mẹ con bà Hà. Khi cả hai người phụ nữ này ngã gục xuống đất thì ông C và các con vẫn lao tới tấn công. Hậu quả, chị Thủy vỡ phần đỉnh đầu, phù nề não, cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Bà Hà chấn thương sọ não, phù nề mặt. Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đang điều tra xử lý về các dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích”.

TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Kim Long (32 tuổi) tù chung thân về tội Giết người và Đặng Phương Nam (19 tuổi) 3 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, Nam cùng bạn bè tổ chức tiệc nhậu tại nhà rồi mượn mô tô của bạn chạy nẹt pô trong khu đông dân cư. Long thấy vậy thì nhắc nhở. Nam tức giận quay về rủ thêm 3 thanh niên đến nhà Long đập cửa rào, đe dọa đánh Long. Thấy vậy anh V nhà bên cạnh cùng Long ra xem thì bị nhóm Nam đánh tới tấp. Long chạy vào nhà lấy lưỡi kéo chống trả, trong lúc xô xát, Long đã đâm chết 2 người.

Liên quan đến vụ việc Ngân hàng MB có đơn yêu cầu Chi cục THADS TP Đồng Hới đình chỉ thi hành án đối với bà Phạm Thị Ngọc Tú về khoản vay hơn 53 tỷ đồng mà bà Tú thế chấp bằng khách sạn Green Star, ông Mai Công Danh, Cục trưởng Cục THADS Quảng Bình đã có văn bản đồng quan điểm với Chi cục THADS TP Đồng Hới “chống” lại Kháng nghị của Viện KSND tỉnh Quảng Bình.

TAND TPHCM đã xét xử vụ Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) và 3 đồng phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng”, HĐXX đã tiến hành tuyên án. Theo đó, bản án phúc thẩm tuyên bác tất cả kháng cáo của các bị cáo, bác kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Bản án phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, qua đó tuyên phạt Trang Nemo 9 tháng tù.

Thanh tra tỉnh Cà Mau quyết định chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xử lý theo quy định đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan các gói thầu mua lúa giống và gói thầu mua phân bón hữu cơ trên địa bàn huyện Thới Bình năm 2020, 2021.

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Dương Văn Hiếu (32 tuổi) để điều tra về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Trước đó, Hiếu sử dụng Facebook tên là “Nam Nguyen” để làm quen, dụ dỗ các bé gái đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu, trong đó có em N.H.B.N (12 tuổi).

Liên quan đến vụ 'cựu tử tù' Liên Khui Thìn đòi lại tài sản, Quyết định kháng nghị của TAND tối cao nhận định Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Liên Khui Thìn, còn Tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thìn đều chưa đủ căn cứ pháp luật. Bản án phúc thẩm số trước đó đã chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm, đồng thời tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Liên Khui Thìn.