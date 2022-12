Bản tin Hình sự: Cô gái giết cha bằng chất độc xyanua nói điều bất ngờ tại tòa

TPO - TIN NÓNG ngày 12/9: Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang; Tổng Giám đốc dọa tung clip 'nhạy cảm' để tống tiền nữ giáo viên; Cô gái giết cha bằng chất độc xyanua nói điều bất ngờ tại tòa...

Liên quan đến vụ án Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi) đầu độc cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), tại phiên xét xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, TP HCM) đã bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất độc do đã bán xyanua. Trước đó, sau khi mua được xyanua, Linh về lại TP Bà Rịa thực hiện kế hoạch cho nước vào chai để cha uống. Sau khi ông Điệp chết, Linh tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà, rồi loan tin có người đột nhập. Linh khai đốt nhà, che giấu hành vi giết cha vì thời điểm đó rất hoảng loạn. Khi được hỏi về việc nhìn nhận bản thân ra sao khi giết cha, bị cáo Linh nói thấy mình rất dã man.(Xem chi tiết)

Công an Bắc Giang đã bắt giữ Đào Ngọc Toàn (SN 1997) khi đang lẩn trốn tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Trước đó, Toàn đeo khẩu trang, mặc áo khoác trắng, quần bò vào hỏi mua dây chuyền ở tiệm vàng Quang Hương (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng). Nhân viên đã lấy một dây chuyền gắn mặt vàng cho thanh niên này đeo thử. Toàn bất ngờ xịt hơi cay về phía nhân viên bán hàng rồi bỏ chạy về hướng thành phố Bắc Giang. (Xem chi tiết)

Trong ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa sơ thẩm TAND TP HCM về vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty Alibaba) phủ nhận toàn bộ cáo buộc của Viện Kiểm sát. Bị cáo này cho rằng cáo trạng truy tố có 8 điểm không đúng, gây oan sai cho bản thân. “Trang 79 của cáo trạng mà Viện Kiểm sát công bố tại tòa nói bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản là không đúng, bởi những hợp đồng mua bán là công khai, xuất bản nhiều cẩm nang đào tạo cho nhân viên và khách hàng trong việc mua bán bất động sản...", Luyện nói. (Xem chi tiết)

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Dương Hoài Thương (SN 1981, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Thương nói dối chị Linh (tên nạn nhân đã thay đổi) mình chưa có vợ nên sau đó hai người phát sinh tình cảm yêu đương và Thương trả tiền thuê nhà cho “người yêu”. Trong thời gian yêu, chị Linh thường gửi clip nhạy cảm của bản thân cho Thương. Khi 2 người quan hệ tình dục, Thương cũng lén dùng điện thoại quay lại. Sau đó, Linh có thai, đề nghị Thương kết hôn nhưng anh ta từ chối với lý do “không phải con của mình” nên Linh phá thai và chia tay Thương. Sau đó, Thương đòi quay lại nhưng bị từ chối nên yêu cầu Linh trả cho mình 700 triệu đồng nếu không sẽ tung clip nhạy cảm của cả hai lên mạng. (Xem chi tiết)

Công an Cao Bằng vừa bắt quả tang Hoàng Nông Trọng (SN 1986) về hành vi đánh bạc bằng hình thức qua mạng Internet. Theo điều tra, Trọng tham gia đánh bạc thông qua việc đặt cược trò chơi “Tài xỉu MD5” trên mạng Internet với số tiền giao dịch khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đang xác minh làm rõ thông tin một cô gái bị chủ ki-ốt ở Chợ Nhà Xanh tát khi mua hàng. Trước đó, ngày 8/12, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm theo đoạn clip cô gái trẻ mua đồ trong ki-ốt bán quần áo ở Chợ Nhà Xanh. Lúc này, không rõ lý do gì, một người phụ nữ được cho là chủ ki-ốt to tiếng và tát vào mặt cô gái trẻ. Sau đó, người phụ nữ này đuổi 2 cô gái (người bị tát và người quay clip) khỏi ki-ốt. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa bắt quả tang Lý Văn Quân (SN 2003) khi đối tượng đang điều khiển xe mô tô chở 1 ba lô và 1 túi vải bên trong chứa 80 cuộn giấy hình trụ, một đầu hàn kín, một đầu có gắn dây bọc ngoài bằng nilon, tổng trọng lượng 8,2 kg đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A được xác định là pháo nổ. Quân khai, số pháo trên là pháo nổ do đối tượng tự chế tạo, sản xuất để lần lượt vận chuyển từ tỉnh Bắc Giang về nhà cất giấu nhằm mục đích sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán 2023. (Xem chi tiết)