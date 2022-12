Bản tin Hình sự: Dùng clip 'nóng' để tống tình, tiền bạn gái cũ

TPO - TIN NÓNG ngày 8/12: Thanh niên ‘cuồng yêu’ phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 2 người thương vong; Công an tỉnh Long An tìm bị hại trong vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai;

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ Mai Văn Nhớ (SN 2003) về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Nhớ và chị A (SN 2003) yêu nhau và quan hệ tình dục, Nhớ đã dùng điện thoại di động quay lại cảnh nóng để làm kỷ niệm. Sau 2 tháng, khi chị A chia tay mình, Nhớ nhắn tin yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền và tiếp tục cho quan hệ tình dục. Nếu A không đồng ý thì Nhớ sẽ đăng đoạn clip “nóng” của 2 người lên mạng xã hội. Quá hoảng sợ, chị A. đã đưa tiền cho Nhớ 17 lần với tổng số tiền 27 triệu đồng.

Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng Quang Hương (ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong). Trước đó, thanh niên này giả mua vàng rồi cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng. Đối tượng này khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh. Theo chủ tiệm vàng, khi đối tượng cầm dây chuyền đi đến cửa, chị H gọi đối tượng yêu cầu trả lại vàng. Đối tượng bất ngờ xịt hơi cay về phía các nhân viên cửa hàng, rồi lên xe máy (không rõ biển số) tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM vừa bắt giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, Cà Mau), nghi phạm gây ra vụ cháy phòng trọ khiến chị D.T.H (22 tuổi,Bình Phước) tử vong, anh Đ.T.X (30 tuổi, là bạn nạn nhân đến chơi, ngủ lại) bị thương. Tại CQĐT, Tú khai có tình cảm với chị H và cả hai thuê phòng trọ sống chung. Sau đó, giữa Tú và chị H xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng đã dọn ra ngoài, còn chị H ở lại căn nhà trọ trên. Đêm 8/12, khi chị H và anh X về phòng trọ ngủ, Tú đã phóng hỏa căn phòng. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Trị vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Mỹ Vân (SN 1976) khi đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và trực tiếp cá cược với một số đối tượng. Qua sao kê dữ liệu trên 2 máy tính của Vân, Công an phát hiện số tiền mà Vân sử dụng để cá cược là hàng chục tỷ đồng, bình quân mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án. Thủ đoạn của các đối tượng sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc là làm giả chùa và tự xưng là sư, làm giả nơi nuôi trẻ mồ côi để đăng thông tin kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội với mục đích chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Võ Thiên Sinh (42 tuổi, Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ); Võ Thành Quý (34 tuổi, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đặng Nhất Huy (39 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng) để điều tra 2 tội danh đưa hối lộ và nhận hối lộ. Hành vi đưa, nhận hối lộ của các bị can nêu trên được xác định liên quan công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ. (Xem chi tiết)

Sáng nay 8/12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Phiên tòa được đánh giá là “kỷ lục” trong lịch sử tố tụng bởi nhiều điều chưa có tiền lệ. TAND TPHCM đã dựng 3 nhà bạt với sức chứa khoảng 2000 người. Bên trong nhà bạt, toà án cho lắp đặt bục khai báo và lắp đặt camera để các đương sự được bố trí chỗ ngồi tại khu vực này có thể trình bày ý kiến. (Xem chi tiết)

Sau hơn 40 ngày xét xử và nghị án, ngày 8/12 TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 74 bị cáo trong vụ án án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng và nhận hối lộ. Theo đó, bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù; Phan Thanh Hữu 16 năm tù; Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù; Lê Thanh Trung (Công ty CP nhiên liệu Tây Nam Bộ) 13 năm tù; Trần Thị Thanh Vân (Công ty TNHH TM và dịch vụ Vân Trúc) 9 năm tù… về tội buôn lậu. Bị cáo Ngô Văn Thụy bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. (Xem chi tiết)