Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhóm nam nữ kéo nhau vào quán hát 'thác loạn' ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 5/12: Bắt kẻ xâm hại bé gái trong sân chùa; Tên cướp đâm chết kẻ trộm rồi bỏ trốn; ‘Hot boy’ dùng kéo đâm chết người mời rượu rồi trốn vào rừng; Cụ ông bị thanh niên ngáo đá đâm tử vong; Bắt quả tang nhóm nam nữ kéo nhau vào quán hát 'thác loạn' ma túy...

Kiểm soát đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke I.Cool (thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), Công an Quảng Nam phát hiện 6 khách (4 nam, 2 nữ) đang thuê phòng hát karaoke. Trên bàn trong phòng karaoke có một đĩa sứ màu trắng, bên trên có một thẻ ngân hàng, một tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng cuộn tròn dạng ống hút và một ít tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng ketamin, chưa xác định khối lượng). Qua làm việc, 6 người này thừa nhận sử dụng đĩa, thẻ ngân hàng, ống hút trên để sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Đắk Nông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này, với số tiền giao dịch gần 600 tỷ đồng. Bước đầu xác định, đường dây do Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành điều hành. Theo đó, đường dây này hoạt động tổ chức đánh bạc, điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn, số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. (Xem chi tiết)

Ông Vũ Việt Hùng (SN 1965, bảo vệ tại số nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM) vừa làm đơn tố cáo ông J.M.G, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, tấn công gây thương tích mình. Theo đơn, khi ông Hùng đang trực thì ô tô của ông M.G đến, sau đó, hai người đàn ông ngoại quốc nồng nặc mùi rượu bước xuống xe, đòi vào bên trong tòa nhà nơi ông Hùng đang trực rồi nói đi tìm bạn. Lúc này, ông Hùng giải thích đây là nhà riêng, không có bạn của các ông trong này. Tuy nhiên, ông J.M.G không đồng ý, đạp vào cửa chính tòa nhà và liên tục lớn tiếng đòi vào bên trong. Tiếp đó, người này ra sức hành hung ông Hùng. Công an phường Thảo Điền đã tiếp nhận vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đang tạm giữ Nguyễn Lâm Trường H (39 tuổi, không có nơi ở cố định) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi. Trước đó, một nữ sinh lớp 5 (sinh năm 2012) tan trường thì bị H hiếp dâm ngay trong khuôn viên một ngôi chùa. Thực hiện xong hành vi đồi bại, H đưa cho bé gái 5.000 đồng, bảo cháu không được nói cho ai biết việc này rồi điều khiển xe máy bỏ đi. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã bắt giữ Hồ Văn Thương (SN 2000, An Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Thương lẻn vào nhà một người dân, với ý định cướp tài sản. Tuy nhiên, khi đi bộ lên lầu thì Thương phát hiện Nguyễn Văn Huân (SN 1988, Thanh Hóa) đang tháo trộm các khung cửa. Thấy Huân không đề phòng, đối tượng Thương cầm dao đâm một nhát vào lưng Huân. Bị đâm bất ngờ, Huân rơi xuống chân cầu thang tầng trệt và nằm bất động. Thấy vậy, Thương lấy điện thoại của nạn nhân đem bán, lấy tiền tiêu xài. (Xem chi tiết)

Công an Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, huyện Bảo Lạc) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong lúc mời rượu, Phúc dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Hoàng Văn Quyết (SN 1993), khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Phúc vứt hung khí xuống sông và bỏ trốn vào rừng. Được sự tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, hai ngày sau, Phúc đã đến trụ sở công an đầu thú. (Xem chi tiết)

Do ngáo đá, Nguyễn Chí Cường (25 tuổi) đến quán nước ven đường tại khu chợ, rồi bất ngờ dùng dao đâm ông Huỳnh Kh (77 tuổi) cùng một người khác. Hậu quả, ông Kh bị thương nặng rồi tử vong, nạn nhân còn lại bị thương nhẹ. Nghi phạm sau khi gây án rời khỏi hiện trường. Sau khi được gia đình và công an vận động đã ra đầu thú, hiện bị bắt giữ. Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đang điều tra vụ án. (Xem chi tiết)

Mở rộng vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, công an Bắc Giang đã tạm giam, ra lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Trương Văn Tư (SN 1969), Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn. (Xem chi tiết)