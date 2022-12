Bản tin Hình sự: Bắt kẻ biến thái cướp, hiếp nhiều nữ sinh

TPO - TIN NÓNG ngày 3/12: Nghi phạm giết hai người ở Hà Tĩnh sa lưới; 'Con bạc' sát hại người nhặt sắt vụn trong ngôi nhà hoang; Đối tượng chi 2 triệu mua bé gái 13 tuổi về phục vụ quán karaoke; Bắt biến thái cướp và hiếp dâm loạt nữ sinh cấp 2...

Liên quan đến vụ việc nhiều bé gái đang là học sinh cấp 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận bị đối tượng dùng hung khí khống chế gây ra nhiều vụ cướp tài sản và hiếp dâm, công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Huy (SN 1987). Huy khai, ngoài 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm 6 nữ sinh cấp 2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Huy còn gây ra 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm các em nữ sinh khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ án mạng khiến hai người tử vong ở Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt được Trần Thế Bảo (33 tuổi) khi đang lẩn trốn tại huyện Lộc Hà. Công an xác định, Bảo là đối tượng liên quan đến cái chết của ông P.V.D (SN 1964) và anh P.V.H (SN 1984). Trước đó, người thân trở về, phát hiện ông D và người cháu H tử vong ngoài sân nên báo cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)

Công an Đắk Lắk vừa bắt giữ Hồ Văn Thương (22 tuổi, An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp của. Theo điều tra, Thương đến Bình Dương làm công nhân, do thua bạc hết tiền nên mang dao đến ngôi nhà hoang ở khu phố 6, phường Thới Hoà, phát hiện anh Nguyễn Văn Huân (34 tuổi) đang nhặt sắt vụn trên lầu một. Lúc này, Thương đến gần, dùng dao đâm một nhát vào người anh Huân rồi cả 2 vật lộn và cùng rơi từ tầng một xuống đất. Hậu quả anh Huân tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Thương lục người nạn nhân lấy một chiếc điện thoại hiệu Oppo và 200.000đ đi về phòng trọ. (Xem chi tiết)

Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tạm giữ Nguyễn Thành Thức (31 tuổi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, công an bắt quả tang Thức đang tàng trữ trái phép ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói giấy bên trong có chứa nhiều viên nén và túi nilon nghi là ma túy tổng hợp, cùng số tiền trên 9 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn vừa khởi tố, bắt tạm giam Quản Quốc Huy (SN 1993) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, Huy đã chuyển hơn 2 triệu đồng cho người đàn ông ở huyện Bắc Sơn, để nhận cháu M (SN 2009, Điện Biên) về làm nhân viên phục vụ cho các quán hát karaoke trên địa bàn thị trấn Bình Gia. Trong quá trình làm việc, Huy bắt cháu M phải khai gian tuổi và trả cho cháu 120.000đ/giờ phục vụ. Sau đó, cháu M xin nghỉ việc, Huy đã bắt cháu phải trả nhiều khoản tiền thì mới được về nhà. (Xem chi tiết)

Công an quận 7 (TPHCM) đã bắt được 8 đối tượng trong băng nhóm đập phá quán nhậu ở phường Tân Quy. Các đối tượng cầm đầu nhóm này còn có hành vi tàng trữ súng quân dụng và chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Hoàng (47 tuổi) và Lê Văn Tuấn (34 tuổi, Bến Tre) cầm đầu, chuyên thực hiện đòi nợ thuê. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu UBND huyện Chư Sê cung cấp hồ sơ liên quan đến khu đất hơn 7.679,6m2 bị bỏ ngoài quy hoạch khi thực hiện dự án “Xây dựng khu đô thị mới phía đông thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê”. Theo hồ sơ tài liệu, để thực hiện dự án trên, có 115 hộ dân bị thu hồi đất với tổng diện tích 194.663m2. Tổng số tiền bồi thường hơn 51 tỷ đồng. Trong những trường hợp bị thu hồi có hộ ông Bùi Chính (SN 1968), có 3 thửa đất với diện tích 15.812m2 bị thu hồi. Số đất này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trước năm 2007, hiện trạng đất trồng cây lâu năm. Khi quy hoạch dự án, ông Chính chỉ chấp thuận để huyện thu hồi 8.132,4m2, còn lại 7.679,6m2 ông này không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó lô đất 7.679,6m2 của ông đã được hình thành đất ở. (Xem chi tiết)