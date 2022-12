Công an Đắk Nông phá đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

TPO - Công an Đắk Nông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này, với số tiền giao dịch gần 600 tỷ đồng.

Ngày 5/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, sau thời gian ngắn xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 2/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang, bắt giữ 17 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp, thu giữ 4 máy tính xách tay, nhiều tài khoản ngân hàng, điện thoại, ô tô… Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc của đường dây này gần 600 tỷ đồng.

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên do đối tượng Huỳnh Kim Trí và Lương Ngọc Thành, đều trú tỉnh Đắk Nông điều hành. Hoạt động tổ chức đánh bạc, điều hành tài khoản cá độ cấp đại lý và quản lý tài khoản đại lý với quy mô rất lớn, số lượng người tham gia đánh bạc ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 5/12, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đã đến động viên, chúc mừng, biểu dương chiến công của Công an tỉnh; đồng thời trao thưởng 50 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh và 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Hình sự, 40 triệu đồng cho 3 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đắk Nông.