Bản tin Hình sự: Nam thanh niên làm chuyện bậy với bé gái tại bãi đất trống

TPO - TIN NÓNG ngày 4/12: Luật sư bào chữa miễn phí cho nạn nhân bị 'tra tấn' trên biển; Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 6 tuổi tại bãi đất trống ở Bình Dương; 6 người thương vong sau chầu nhậu ở rẫy cà phê...

Sau khi ăn trưa và uống rượu mua từ lò rượu của ông P.V.B (xã Tân Thành, Đức Trọng), anh Liêng Hót Ha B (32 tuổi) bị mệt, khó thở, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó, 5 người khác cũng có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, có người nguy kịch. Qua điều tra, ông Ha B có bệnh sử uống thuốc trừ sâu tự tử, đã được đưa vào Trung tâm Y tế Đức Trọng điều trị cách đây một năm, loạn thần kinh 1 lần, nghiện rượu. Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu tại lò rượu của ông B. (Xem chi tiết)

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ L.V.C (SN 2003, Bắc Giang) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Theo điều tra, cháu H.T.A.T (SN 2016) bị C dùng vũ lực, thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn tại khu vực bãi đất trống.

Công an Cà Mau đã khởi tố, bắt giam Trần Như Ý (33 tuổi) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Ý là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Italia, kinh doanh bất động sản, dịch vụ làm giấy tờ đất, môi giới bất động sản. Lợi dụng ngành nghề kinh doanh của công ty, Ý đưa thông tin gian dối cho ông N là mình có suất mua tái định cư, xóa nợ tiền sử dụng đất ở đô thị, nâng thổ cư, bơm nền, để lừa ông này số tiền hơn 2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng sử dụng và mua bán ma túy tại quán bar Kosho. Trước đó, công an kiểm tra quán bar Kosho, phát hiện khoảng 160 thanh niên nam nữ đang tụ tập, nhảy múa. Qua test (xét nghiệm) nhanh, lực lượng công an phát hiện 14 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy, trong số này có 3 nhân viên của quán bar Kosho. (Xem chi tiết)

UBND TPHCM vừa báo cáo về kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011-2021. Theo đó, từ năm 2011 đến cuối năm 2021, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc quản lý của UBND TPHCM đã chuyển đổi 70 vị trí đất với tổng diện tích gần 1,4 triệu m2 sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở. Trong 3 năm (năm 2019, 2020 và 2021) không có dự án chuyển mục đích sử dụng đất. (Xem chi tiết)

Luật sư Hồ Nguyên Lễ (thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM) xác nhận với Tiền Phong, ông đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí, tham gia tố tụng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông T.V.T (47 tuổi, trú xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Ông T là một trong 2 nạn nhân bị hành hung dã man trên tàu cá xuất hiện trong clip trên mạng xã hội hồi giữa tháng 11 gây xôn xao dư luận. (Xem chi tiết)