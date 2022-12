Truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

TPO - Ngày 8/12, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang truy tìm một đối tượng cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện này.

Trước đó, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tin báo, khoảng 20 giờ 30 ngày 7/12, tại tiệm vàng Quang Hương (ở thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong), có một nam thanh niên lạ mặt vào tiệm giả mua vàng rồi cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng. Đối tượng này khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh.

Theo chị H, chủ tiệm vàng cho biết, khi đối tượng cầm dây chuyền đi đến cửa, chị H gọi đối tượng yêu cầu trả lại vàng. Đối tượng bất ngờ xịt hơi cay về phía các nhân viên cửa hàng, rồi lên xe máy (không rõ biển số) tẩu thoát về hướng xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Hiện Công an huyện Yên Dũng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an huyện Yên Dũng đề nghị người dân có thông tin về đối tượng trên liên hệ ngay với Công an huyện Yên Dũng qua số điện thoại: 0204.376.3113 hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.