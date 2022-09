Thanh niên buôn bán trái cây đi cướp tiệm vàng ở Bình Dương

TPO - Sau khi đập vỡ tủ kính, Trần Ngọc Sơn lấy đi nhiều nhẫn vàng nhưng đã bị người dân vây bắt giao cho công an xử lý.

Sáng 21/9, thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Sơn (SN 1994, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối 20/9, Trần Ngọc Sơn cầm đá và một vật giống búa xông vào tiệm vàng Kim Huyền ở số nhà 101, đường Nguyễn Trãi, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An để đập phá tủ kính, cướp vàng.

Khi chủ tiệm vàng Kim Huyền tri hô, Sơn đã vứt số vàng vừa cướp được để tẩu thoát, nhưng đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đội điều tra Tổng hợp Công an TP Dĩ An nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ cướp vàng để phong tỏa hiện trường, đưa Sơn về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an phường Dĩ An, Trần Ngọc Sơn cho biết thường ngày sống bằng nghề buôn bán trái cây. Do thiếu tiền nên có ý định đi cướp tiệm vàng và bị bắt giữ.

Toàn bộ số vàng bị Sơn cướp trong tiệm đã được thu hồi.