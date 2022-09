Khởi tố đối tượng dùng súng cướp hơn 800 triệu đồng

TPO - Làm ăn thua lỗ, nợ tiền nhiều người và bị áp lực đòi nợ, Lê Huy Dũng đã thực hiện vụ cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, trú tại xã An Phước, huyện Long Thành). Dũng là đối tượng thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước - Chi nhánh TP Biên Hòa, Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam tại KP Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 8/9, Lê Huy Dũng đi vào quầy giao dịch Phòng giao dịch Tam Phước đang hoạt động và nổ súng uy hiếp nhân viên để cướp số tiền hơn 800 triệu đồng sau đó dùng xe máy tẩu thoát.

Lực lượng công an đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và tiến hành truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng 11/9, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ Lê Huy Dũng tại nhà riêng ở xã An Phước, huyện Long Thành.

Bước đầu Dũng khai do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nhiều người. Thời gian gần đây, bị nhiều người đến đòi nợ nhưng không có tiền trả nên Dũng này sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Đến nay cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 700 triệu đồng và thu giữ một số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.