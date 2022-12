Bản tin Hình sự: Triệt phá 'động thiên thai' ép tiếp viên khỏa thân tiếp khách

TPO - TIN NÓNG ngày 6/12: Hai người chết sau vụ hỗn chiến kinh hoàng tại quán karaoke ở Bình Dương; Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm cướp tài sản; Triệt phá động 'thiên thai' ép tiếp viên khỏa thân tiếp khách...

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Thị Cẩm Tuyền - Trần Đình Hưng (cùng SN 1991). Theo điều tra, Tuyền – Hưng móc nối với các đối tượng xã hội đăng tin tuyển dụng các vị trí nhân viên phục vụ quán Karaoke với thu nhập từ 30-50 triệu đồng. Khi các nạn nhân “sập bẫy”, nhóm này ép buộc, đe dọa nạn nhân phải viết giấy vay 18-25 triệu đồng gọi là “phí môi giới việc làm”. Sau đó, nhóm này liên hệ với Tuyền và Hưng đến chuộc các nạn nhân về phục vụ tại các quán Karaoke. Khi về làm cho Tuyền, các nạn nhân bị giam giữ để tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, múa thoát y, khoả thân và bán dâm, nhưng họ không được nhận tiền lương mà chỉ nhận tiền "bo" của khách. (Xem chi tiết)

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, Hà Nội) và 25 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”. So với cáo trạng ban đầu, VKS đã đổi tội danh truy tố đối với Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank) cùng thuộc cấp Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô) từ tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Dự kiến, ngày 13/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962), Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng ngụ Thái Bình) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đáng chú ý, HĐXX phúc thẩm còn triệu tập 11 người làm chứng, trong đó có Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ"). (Xem chi tiết)

Công an Cà Mau đang thụ lý, điều tra ít nhất 6 vụ việc có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Trong đó có vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau; vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh này. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn vì việc nhường lối đi để lấy xe tại quán hát với 3 thanh niên, nhóm của Phan Văn Chiến (SN 1985, Bình Dương), Nguyễn Hồng Luân (SN 1994) và Huỳnh Quốc Kiệt (SN 2005, quê Đồng Tháp) chạy xe máy đuổi theo đối phương. Khi đuổi kịp, Luân dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm 3 thanh niên. Một đối tượng trong nhóm này đã bất ngờ rút dao đâm Chiến. Hậu quả, Kiệt và Chiến tử vong. Công an Bình Dương vừa bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ án. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bàn giao Nguyễn Chí Thông (24 tuổi, An Giang) cho công an huyện Trảng Bom, để điều tra về việc Thông dùng dao khống chế tài xế xe ôm là ông N.V.H. (64 tuổi) để cướp xe, khiến ông H bị thương nặng. Trước đó, Thông giả danh khách đi xe, thuê ông H đến địa điểm vắng để cướp tài sản. (Xem chi tiết)