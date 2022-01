Bản tin 8H: Phó vụ trưởng của Bộ TN&MT đánh phụ nữ vì tranh cãi chỗ đỗ ô tô

TPO - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang xem xét việc tạm đình chỉ công tác đối với Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính để làm rõ vụ việc xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô.

Chiều 5/1, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết lãnh đạo cơ quan này đang tiến hành họp bàn, xem xét tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, để làm rõ vụ việc ông này xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô. Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh ông Thắng cãi nhau với hàng xóm về việc đỗ ô tô trong ngõ 1150 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau đó, ông Thắng đấm vào mặt người phụ nữ khiến chồng nạn nhân từ trong nhà lao ra tấn công ông Thắng. Hai bên dừng xô xát khi được những người xung quanh can ngăn. Sau vụ việc, nạn nhân cho biết đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan công an.

Từ ngày 15/11/2021, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 giai đoạn đầu, với 5 đôi tàu Tết, cung cấp hơn 36.000 chỗ. Dù đã chủ động mở bán vé sớm nhưng đến nay sản lượng và doanh thu bán vé tàu Tết vẫn khá thấp. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến ngày 5/1/2022, toàn ngành mới bán được hơn 17.700 vé cho khách đi tàu giai đoạn 22/1-13/2/2022, doanh thu đạt khoảng 18,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng bán vé tàu Tết năm nay sụt giảm mạnh, lượng vé bán ra chỉ bằng 7,81% so với cùng kỳ, doanh thu chỉ đạt 13,96% so với cùng kỳ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/1), khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng nhưng đêm rét, nhiệt độ ở vùng núi có thể xuống đến 12 độ C. Trong khi đó, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội gần sáng mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Ngày 5/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.017 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 16.997 trường hợp trong nước (tăng 2.168 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành, có 12.299 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.817.721 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 22.662 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.436.046 trường hợp. Từ 17h30 ngày 4/1 đến 17h30 ngày 5/1 ghi nhận 230 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.475 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/1, Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 2.506 ca mắc COVID-19, trong đó có 594 trường hợp tại cộng đồng, 1.878 trường hợp tại các điểm cách ly và 34 trường hợp tại khu phong tỏa. 2.506 bệnh nhân phân bố tại 372 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 594 ca cộng đồng ghi nhận tại 203 xã phường thuộc 26/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đông Anh (67 ca); Thanh Trì (61 ca); Gia Lâm (53 ca); Thanh Xuân (40 ca); Nam Từ Liêm (35 ca); Chương Mỹ (35 ca); Bắc Từ Liêm (31 ca). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/1, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao Quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ hồi kinh tế TPHCM giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, kiêm Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM. Thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/1, Cục Hàng không xác nhận, chuyến bay số hiệu VN5311 sử dụng máy bay B787 có 15 thành viên tổ bay và 47 khách, khởi lúc 10h30 từ Narita (Tokyo, Nhật Bản) về Hà Nội, bị dọa bắn hạ. Theo đó, khoảng 40 phút sau khi khởi hành, chi nhánh của Vietnam Airlines tại Nhật nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 đối tượng giọng nam giới, tự xưng là người Mỹ, nói tiếng Nhật, với nội dung: “Chuyến bay VN5311 tốt nhất là quay lại Narita, nếu không sẽ bị bắn hạ khi bay qua Vịnh Tokyo”. Để đảm bảo an toàn, hãng xin cho phép chuyến bay VN5311 hạ cánh xuống sân bay Fukuoka (Nhật Bản) trước khi tiếp tục hành trình về Việt Nam vào cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)