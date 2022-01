Bản tin 8H: Triển khai quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Quốc phòng

TPO - Đại tá Vũ Anh Tuấn vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân thay Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2. Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị Hải quân được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân thay Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân. Tại hội nghị Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên và Đại tá Vũ Anh Tuấn đã ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 2267/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm. Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Nguyễn Hoài Dương.

Chính phủ vừa quyết định bổ sung 301 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết chuẩn bị cho SEA Games 31. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 số tiền 283 tỷ đồng; bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Công an 18 tỷ đồng. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5, tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, thu hút khoảng 10.000 người tham dự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Bắc Bộ trời ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-16 độ C. Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời rét với nền nhiệt phổ biến 17-25 độ C; phía Nam nhiệt phổ biến 21-30 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt phổ biến 17-29 độ C. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 23-32 độ C.

Ngày 2/1 Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.948 ca nhiễm mới với 34 ca nhập cảnh và 16.914 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.092 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành, có 11.948 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.763.040 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 14.420 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.372.696 ca. Từ 17h30 ngày 01/01 đến 17h30 ngày 02/01 ghi nhận 221 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.831 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/1/2022, Hà Nội ghi nhận 2.045 ca mắc COVID-19, trong đó có 555 trường hợp tại cộng đồng, 1.462 trường hợp tại khu cách ly và 28 trường hợp tại khu phong toả. 2.045 bệnh nhân phân bố tại 326 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 555 ca cộng đồng ghi nhận tại 191 xã phường thuộc 29/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Gia Lâm (78 ca); Hoàng Mai (65 ca); Thanh Trì (64 ca); Đông Anh (36 ca); Long Biên (35 ca); Sóc Sơn (33 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): Hà Nội ghi nhận 52.725 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 2/1, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 13 người. Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 5,9 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 6 tỷ đồng, tạm giữ 31 xe ô tô, 753 xe mô tô, tước 368 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 281 trường hợp, ma túy 3 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)