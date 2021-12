Bản tin 8H: Hà Nội bỏ quy định cách ly người nhập cảnh từ quốc gia có chủng Omicron

TPO - Từ ngày 1/1/2022, người nhập cảnh từ quốc gia có chủng Omicron tới Hà Nội không phải cách ly tập trung.

Tối 30/12, một lãnh đạo UBND Hà Nội cho biết UBND thành phố đã thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng việc cách ly tập trung tất cả hành khách đến từ hoặc đi qua quốc gia có người nhiễm biến chủng Omicron. Theo vị này, sau khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn ứng phó với biến chủng Omicron, thành phố có văn bản 310 yêu cầu cách ly người về từ các nước có Omicron. Tuy nhiên, sau đó Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn thì thành phố cũng ra văn bản mới phù hợp với tinh thần chung là không cách ly người từ nước có Omicron.

Chiều 30/12, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2021. Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài cho biết, trong năm 2021, cả nước đã xảy ra 841 trận thiên tai với 18/22 loại hình; trong đó có 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích; ước tính giá trị thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng. So với năm 2020, năm ghi nhận đến 357 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế là 39.945 tỷ đồng, năm 2021 là một năm giảm kỷ lục về thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/12), miền Bắc hửng nắng sau gần 1 tuần rét buốt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 23 độ C. Các tỉnh miền Trung mưa giảm nhưng người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Ngày 30/12, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, đã tổ chức họp và quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Đồng Hới, nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quảng Trạch (giai đoạn 2005-2014). Ngoài ra, Theo UBKT tỉnh, ông Nguyễn Chí Lâm, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (giai đoạn 2009-2014) có sai phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách và ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch (giai đoạn 2004-2005) có sai phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức Khiển trách; song cả 2 đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Ngày 30/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước, tại 61 tỉnh, thành phố. Trong số các ca bệnh có 11.404 ca trong cộng đồng. Cùng ngày, Sở Y tế Cà Mau đăng ký bổ sung 2.868 ca nhiễm sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin của người nhiễm. Sở Y tế Thừa Thiên Huế bổ sung 51 ca tử vong từ ngày 31/7-29/12/2021. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.714.742 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 29/12 đến 17h30 ngày 30/12 ghi nhận 240 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/12, Hà Nội ghi nhận 1.866 ca mắc COVID-19, trong đó có 699 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 1.095 trường hợp tại khu cách ly và 72 trường hợp tại khu phong tỏa. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hai Bà Trưng (241 ca); Hoàn Kiếm (189 ca); Thanh Trì (174 ca). Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hai Bà Trưng (95 ca); Long Biên (69 ca); Ba Đình (60 ca); Hoàng Mai (59 ca); Thanh Trì (54 ca); Hoàn Kiếm (50 ca); Đống Đa (39 ca); Đông Anh (38 ca). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 30/12, Văn phòng UBND TP HCM đã có thông báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về phương án tổ chức chương trình đếm ngược đón năm mới 2022. Cụ thể, chương trình sẽ diễn ra tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phía trước tòa nhà Sunwah), không tổ chức chương trình tại đường Lê Duẩn. Thời gian diễn ra từ 22 giờ ngày 31/12 đến 0 giờ 10 phút ngày 1/1/2022. Chương trình sẽ không mời đại biểu và khán giả tham dự mà sẽ trực tiếp qua truyền hình. (XEM CHI TIẾT)