Bản tin 8H: Công bố quyết định nhân sự của Viện trưởng VKSND Tối cao

TPO - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Chiều ngày 28/12, tại trụ sở cơ quan, VKSND Tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Trần Thị Thanh Huyền, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2022.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân, khoảng 16h30 ngày 24/12, người dân phát hiện ông V.V.A. (51 tuổi, ngụ tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) nằm chết phía sau khu vực miếu Bà Chúa Xứ thuộc ấp Đường Cày, xã Phú Tân. Qua kiểm tra hiện trường và lấy mẫu test COVID-19 từ thi thể ông A., kết quả cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Theo xác minh ban đầu, ông A. đã tiêm một mũi vắc xin ngừa COVID-19 và chưa ghi nhận bệnh nền. Được biết, ông A. không nghề nghiệp, sống lang thang không cố định, nghiện rượu, thường xuyên đi lang thang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 29/12, miền Bắc vẫn tiếp tục rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 17-19 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trong văn bản gửi bệnh viện trực thuộc và sở y tế các tỉnh, thành phố tối 28/12, Bộ Y tế đưa ra 3 phương pháp để công nhận một người mắc COVID-19. Đầu tiên là trường hợp nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp rRT-PCR. Hai là trường hợp nghi ngờ, có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Ba là những người không triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần F0 trong khoảng 14 ngày và có 2 kết quả test nhanh dương tính (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1).

Ngày 28/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 14.421 trường hợp trong nước tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.305 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.680.985 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 4.668 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.264.282 ca. Từ 17h30 ngày 27/12 đến 17h30 ngày 28/12 ghi nhận 214 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.632 ca. (XEM CHI TIẾT)

Liên quan đến bệnh nhân đầu tiên nhiễm Omicron tại Việt Nam, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân này đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và không lây lan ra cộng đồng. Được biết, có 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/12, Hà Nội ghi nhận 1.920 ca mắc COVID-19, trong đó tại cộng đồng có 449 ca; tại khu cách ly có 1.360 ca; tại khu phong tỏa có 111 ca. Theo Sở Y tế Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (249 ca); Nam Từ Liêm (245 ca), Hai Bà Trưng (174 ca), Cầu Giấy (135 ca), Hà Đông (120 ca), Đống Đa (113 ca). Các bệnh nhân phân bố tại 312 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 449 ca mắc tại cộng đồng ghi nhận tại 187 xã phường thuộc 28/30 quận huyện. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 43.277 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)