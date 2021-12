Bản tin 8H: Thực hiện quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP

TPO - Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị bàn giao, chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP theo quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 27/12, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP. Theo đó, hội nghị thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ngày 9/12/2021 về việc bổ nhiệm Đại tá Bùi Hồng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP giữ chức vụ Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh (trước đó Đại tá Bùi Hồng Thanh được Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP phân công phụ trách nhiệm vụ Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP); bổ nhiệm Đại tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/12), không khí lạnh có cường độ ổn định. Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Ngày và đêm 28/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Tối 27/12, Bộ KH&CN đăng Đính chính thông tin “Bộ KIT xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức y tế thế giới chấp thuận”. Theo đó, trong ngày 25-26/4/2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức y tế thế giới chấp thuận. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống, vào lúc 15h36 ngày 26/4/2020, bản tin trên đã được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ KH&CN. Sau thời gian tạm gỡ, Bộ KH&CN đính chính, WHO chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp cho bộ kit “LightPower iVA SAR-CoV-2 1st RT-rPCR Kit” của công ty Việt Á.

Ngày 27/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.872 ca nhiễm mới với 5 ca nhập cảnh và 14.867 trường hợp trong nước tại 59 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân được ghi nhận trong ngày, có 10.418 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.666.545 ca nhiễm. Trong ngày có 11.374 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.259.614 trường hợp. Từ 17h30 ngày 26/12 đến 17h30 ngày 27/12 ghi nhận 204 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.418 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/12, Hà Nội ghi nhận 1.948 ca mắc COVID-19, trong đó có 658 trường hợp tại cộng đồng, 1.113 trường hợp tại nơi cách ly và 177 trường hợp trong khu phong toả. Gần 2.000 bệnh nhân phân bố tại 335 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 658 ca cộng đồng ghi nhận tại 210 xã phường thuộc 30/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (117 ca); Thanh Xuân (55 ca); Thanh Trì (54 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 41.357 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ UBND xã Khánh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cho biết, khoảng 11h ngày 27/12, anh Hồ Hữu Phước (21 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe tải BKS: 69C-09.xx chở theo 25 can dầu, loại can 30 lít. Khi xe lưu thông đến địa phận thuộc ấp 2, xã Khánh Hội, anh Phước phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau, nên cho dừng phương tiện và truy hô để người dân hỗ trợ dập lửa. Mặc dù người dân tích cực dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang nhà dân khiến một cụ ông bị bỏng và 4 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/12, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thôi tham gia Đảng đoàn và thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2022; điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)