Bản tin 8H: Bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2228/QĐ-TTg ngày 30/12/2021, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn là Phó chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng). Vào tháng 9/2021, ông được giao giữ chức vụ Phụ trách Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Ngày 31/12/2021, tại TP Nha Trang, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot cho ông H.T.Q đến từ Đắk Lắk đã trúng giải Jackpot sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, kỳ quay số mở thưởng thứ 828 ngày 26/12/2021 trị giá hơn 16,7 tỷ đồng qua thiết bị đầu cuối. Đây là khách hàng thứ 8 tại Đắk Lắk và khách hàng thứ 32 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trúng giải thưởng Jackpot. Vé trúng thưởng được phát hành tại điểm bán hàng chợ 19/8 xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi trúng giải, ông H.T.Q nộp thuế hơn 1,67 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và sẽ thực hiện một số hoạt động an sinh xã hội tại Đắk Lắk.

Tối 31/12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát (CDC) Hải Dương. Theo UBKT Tỉnh uỷ Hải Dương, ông Phạm Duy Tuyến khi thực hiện việc ký hợp đồng mua sắm thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 đã vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra. Ngoài ra, ông Tuyến vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày đầu năm mới 2022, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét. Trong đó, Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở khu vực Bắc Bộ là 13-16 độ C, vùng núi có nơi 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 17-20 độ C. Khu vực Trung Bộ chỉ mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành vùng Nam Bộ có nơi trên 32 độ C.

Ngày 31/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới với 39 ca nhập cảnh và 16.476 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 11.337 ca trong cộng đồng. Tại Việt Nam đã xuất hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.731.257 ca nhiễm. Trong ngày có 18.642 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.355.286 ca. Từ 17h30 ngày 30/12 đến 17h30 ngày 31/12 ghi nhận 226 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.394 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/12, Hà Nội ghi nhận 1.914 ca mắc COVID-19, trong đó có 612 trường hợp tại cộng đồng, 1.040 trường hợp tại khu cách ly và 262 trường hợp tại khu phong tỏa. 1.914 bệnh nhân phân bố tại 318 xã phường thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 612 ca mắc ở cộng đồng ghi nhận tại 211 xã phường thuộc 24/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Cầu Giấy (66 ca); Nam Từ Liêm (63 ca); Gia Lâm (60 ca); Thanh Xuân (50 ca); Hoàng Mai (45 ca); Tây Hồ (43 ca); Hoàn Kiếm (40 ca); Long Biên (40 ca). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 31/12, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định - đã ký quyết định về việc ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1963, ngụ TP Quy Nhơn), chuyên viên của Sở này, được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định. Trước đó, ông Dũng đã có đơn gửi đến lãnh đạo Sở Nội vụ và các phòng, ban liên quan của Sở này đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định vì lý do sức khỏe. Ông Nguyễn Văn Dũng từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, nhưng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và miễn nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch vì đi chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm để phòng chống dịch COVID-19. ( XEM CHI TIẾT)