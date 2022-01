Bản tin 8H: Xe Lexus và Hyundai trùng biển số 'thần tài lớn'

TPO - Cơ quan công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiếp tục điều tra vụ hai xe Lexus và Hyundai trùng biển số 47A-179.79.

Chiều 1/1, Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột xác nhận, đơn vị đã lập biên bản vi phạm với lỗi sử dụng biển kiểm soát giả và đang tạm giữ ô tô mang BKS 47A-179.79 (biển giả) để xác minh, làm rõ. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc có hai chiếc ô tô cùng mang BKS 47A-179.79. Đó là chiếc Lexus 7 chỗ màu đen do một công ty xây dựng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột sở hữu và chiếc Hyundai Elantra màu trắng. Qua xác minh, công an xác định BKS 47A-179.79 là của xe Lexus và chiếc xe còn lại mang biển kiểm soát giả. Xe Hyundai Elantra này có BKS thật là 43A-337.18 và có hiệu lực đăng kiểm đến hết ngày 1/8/2022.

Chiều 1/1, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã có thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19, trong đó thông tin về trường hợp tử vong sau tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại thị xã Sa Pa. Đó là chị P.S.M. (SN 1998, trú tại thị xã Sa Pa). Chiều ngày 30/12/2021, chị M. đến tiêm mũi 2 vắc xin tại Phòng khám đa khoa khu vực Bản Khoang. Khoảng 30 phút sau khi tiêm, chị M. cảm thấy mệt mỏi, tức ngực, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Dù được đưa đi cấp cứu, chị M. tử vong vào 21h cùng ngày. Sở Y tế Lào Cai đã thành lập đoàn điều tra, đánh giá nguyên nhân của trường hợp này. Được biết, bệnh nhân là người tiêm thứ 2 của lọ vắc xin COVID-19 Comirnaty (Pfizer).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/1), Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét nhưng nền nhiệt tăng 1 - 2 độ C so với ngày đầu năm 2022, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Các tỉnh miền Trung, mưa rào rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21 độ C.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022. Trong đó, Chính phủ quy định, đối với vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt. Đối với vắc xin do Chính phủ các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách, cho phép miễn Hồ sơ tóm tắt sản xuất và kiểm tra chất lượng của lô vắc xin, Giấy chứng nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu và nước viện trợ khi đánh giá để cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng.

Ngày 1/1, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.835 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 14.822 ca ghi nhận trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 9.628 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.746.092 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 2.990 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.358.276 ca. Từ 17h30 ngày 31/12/2021 đến 17h30 ngày 01/01/2022 ghi nhận 216 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.610 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/1/2022, Hà Nội ghi nhận 1.741 ca mắc COVID-19, trong đó có 611 trường hợp ở cộng đồng, 1.022 trường hợp tại khu cách ly và 108 trường hợp trong khu phong toả. 1.741 bệnh nhân phân bố tại 301 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 611 ca mắc ở cộng đồng ghi nhận tại 205 xã phường thuộc 26/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Ba Đình (73 ca), Hoàng Mai (71 ca), Cầu Giấy (57 ca), Thanh Trì (56 ca), Hà Đông (50 ca), Tây Hồ (44 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 50.680 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Theo thống kê của Cục CSGT - Bộ Công an, trong ngày đầu năm mới (1/1/2022), toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 15 người và bị thương 12 người. Theo Cục CSGT, tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông; số vụ tai nạn không tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tăng 4 người tử vong. Cụ thể, trên đường bộ xảy ra 20 vụ tai nạn làm chết 14 người, bị thương 12 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn làm chết 1 người, đường thủy không xảy ra tai nạn. (XEM CHI TIẾT)