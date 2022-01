Bản tin 8H: Nổ như bom trong đêm ở Hà Nội, ba người tử vong

TPO - Vụ cháy tại một căn nhà trong ngõ 18 Định Công Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội), khiến ba người tử vong.

Hơn 21h ngày 3/1, tại ngôi nhà trong ngách 79 ngõ 18 Định Công Thượng (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn kèm theo tiếng nổ lớn. Thông tin ban đầu, vụ cháy làm 3 người tử vong là P.H.H (SN 1995), T.T.T (SN 1994) và P.D.H (SN 1994) tất cả cùng quê Hòa Bình. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, sương mù với nhiệt độ dưới 15 độ C, tuy nhiên ban ngày hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới trên 24 độ C. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày mưa rào rải rác. Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Ngày 3/1, nhiều người Hải Phòng bức xúc phản ánh về việc khi vào Cô Chín (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) phải nộp 90.000 đồng test nhanh COVID-19. Tối cùng ngày, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, khẳng định quận không có chủ trương về việc trên. Khi nhận thông tin, lãnh đạo quận đã kiểm tra nhưng không còn việc xét nghiệm. Song, kết quả xác minh cho thấy sự việc này là có, do phường thực hiện. Theo ông Tuấn, quận đã yêu cầu dừng việc test nhanh. Lãnh đạo quận Đồ Sơn cũng đã yêu cầu cấp dưới báo cáo cụ thể lại để có hướng xử lý.

Thông tin từ lực lượng chức năng TP Cẩm Phả, Quảng Ninh cho biết, khoảng 15h40 ngày 3/1, tại QL18 thuộc tổ 98, khu 10A, phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), xe ô tô chuyên chở công nhân mỏ mang BKS 14B-038.05 do tài xế Vũ Văn Lại (45 tuổi, HKTT tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) điều khiển di chuyển theo hướng Cửa Ông - Hạ Long đã va chạm với xe máy mang BKS 14-T4.6373 do chị Nguyễn Ngọc Thuý (35 tuổi, HKTT tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) chạy cùng chiều. Hậu quả, bé gái Đ.N.M. 8 tuổi, con gái chị Thúy ngồi sau xe mẹ, ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Theo người dân có mặt tại hiện trường, xe chở công nhân mỏ đã phóng nhanh, lấn làn dẫn đến tai nạn thương tâm.

Ngày 3/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.936 ca nhiễm mới với 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca ghi nhận trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 11.017 ca trong cộng đồng. Có thêm 4 trường hợp mắc biến thể Omicron được ghi nhận tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.778.976 ca nhiễm. Trong ngày thêm 24.461 ca bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.397.157 ca. Từ 17h30 ngày 02/01 đến 17h30 ngày 03/01 ghi nhận 190 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.021 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/1/2022, Hà Nội ghi nhận 2.106 ca mắc COVID-19, trong đó 366 trường hợp tại cộng đồng, 1.454 trường hợp tại khu cách ly và 286 trường hợp tại khu phong tỏa. 2.106 bệnh nhân phân bố tại 367 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 366 ca cộng đồng ghi nhận tại 146 xã, phường thuộc 26/30 quận, huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Thanh Xuân (54 ca); Thanh Trì (41 ca); Long Biên (31 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 54.831 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 3/1, một lãnh đạo UBND xã Đông Thành (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), xác nhận thông tin lực lượng chức năng đang tiến hành truy xuất nguồn gốc của "vật thể lạ" rơi xuống khu vực trên địa bàn xã. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 2/1, người dân ở khu 10 (xã Đông Thành) bất ngờ phát hiện một "vật thể lạ" bay lơ lửng trên bầu trời. "Vật thể lạ" này được dán nhiều hình ảnh nhân vật Triển Chiêu cùng một tờ tiền mệnh giá nước ngoài. Bước đầu, chính quyền địa phương nhận định "vật thể lạ" này không có dấu hiệu gây nguy hại đến sức khỏe của người dân, cũng không chứa đựng giấy tờ truyền bá nội dung hay thông điệp gì liên quan đến an ninh trật tự. (XEM CHI TIẾT)