Bản tin 8H: Hải Dương điều động cán bộ chủ chốt

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định điều động, chỉ định 2 đồng chí Tỉnh ủy viên giữ chức vụ mới.

Ngày 18/10, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Trịnh Văn Thiện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Hà đến công tác tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh Hải Dương từ ngày 13/10/2023 để ứng cử tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khóa X; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2023 – 2023. Ông Thắng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương về công tác tại Huyện ủy Thanh Hà; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 18/10/2023.

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các cá nhân được truy tặng danh hiệu, gồm: Thượng tướng Hoàng Minh Thảo (Tạ Thái An), nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên; Thượng tướng Vũ Lăng, nguyên Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3; Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp (Đặng Hùng), nguyên Chủ nhiệm chính trị, nguyên Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, nguyên Chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 thuộc Quân đoàn 2 và Liệt sĩ Nguyễn Lương Định, nguyên Tiểu đội trưởng Đại đội 4, Trưởng Đoàn đường ống 593, Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Chiều 18/10, tại Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn đối với PGS.TS Trần Như Dương. PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế dự, trao quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Vệ sinh dịch tễ TW đối với PGS.TS Trần Như Dương. Đây là lần thứ 2, PGS.TS Trần Như Dương được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW, lần đầu tiên vào tháng 10/2018.

Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định bổ nhiệm điều tra viên ở Công an cấp xã đối với 89 người; trong đó có 56 trường hợp là Trưởng Công an cấp xã và 33 người là Phó Trưởng Công an cấp xã. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các đồng chí được bổ nhiệm chức danh điều tra viên tại Công an cấp xã; phấn đấu hoàn thành việc bố trí điều tra viên tại 460/460 đơn vị Công an cấp xã trong tháng 11/2023.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 10, tại 2 địa điểm giải quyết thủ tục hành chính cấp, đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi GPLX mô tô các hạng, từ vật liệu bìa sang vật liệu PET tăng đột biến. Theo thống kê cho thấy, trong hai tuần vừa qua số lượng người dân đến Sở làm thủ tục cấp, đổi GPLX trung bình khoảng 700 người/ngày tại cả hai địa điểm, tăng khoảng 50% so với các tháng trước, dẫn đến tình trạng quá tải tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Nguyên dân do người dân nghe thông tin đề xuất đưa vào dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông yêu cầu bắt buộc người có giấy phép lái xe mô tô, ô tô bằng vật liệu bìa được cấp trước ngày 1/7/2012 phải đổi GPLX sang thẻ PET, từ đó lo ngại thời gian tới nhu cầu đổi sẽ tăng cao gây khó khăn nên đã tranh thủ làm sớm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, miền Bắc hửng nắng, vùng ven biển mưa rào, dông rải rác từ chiều. Đêm cùng ngày, nam đồng bằng, Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Khoảng 20/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Ngày 18/10, tàu cá QNg 94857TS đã đưa 3 thuyền viên trên tàu BĐ 97633TS về cảng cá Mỹ Á (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) an toàn. Tàu cá BĐ 97633TS công suất 730CV, do ông Kiều Văn Nghiệp (45 tuổi, trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Ngày 4/10, tàu xuất bến tại cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, để đi câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 4 lao động. Ngày 16/10, máy trưởng là ông Kiều Văn Thủ (53 tuổi, trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) bị điện giật tử vong. Sáng sớm ngày 17/10, trên đường đưa thi thể ông Thủ về, tàu bị phá nước, chìm xuống biển. Thi thể ông Kiều Văn Thủ chìm cùng tàu BĐ 97633 TS, 3 thuyền viên trên tàu gặp nạn được tàu cá BĐ 92202 TS cứu vớt.