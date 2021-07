Bản tin 8H: F0 không rõ nguồn lây nhậu cùng 15 người ở quán

TPO - Một ca F0 ở Bắc Ninh không rõ nguồn lây đã giao lưu thể thao và uống bia cùng 15 người ở quán bia trước khi nhận kết quả dương tính.

Liên quan đến ca F0 Trần Văn T. (ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Ninh) được phát hiện vào ngày 4/7, chưa rõ nguồn lây, cơ quan chức năng đã truy vết tiền sử dịch tễ, lịch trình di chuyển. Cụ thể: Công nhân T. (sinh năm 1990) là công nhân Công ty Kinsen, ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Từ ngày 15/5, T. nghỉ ở nhà cho đến ngày 25/6, không đi đâu. Chiều ngày 26/6, T. đi giao lưu thể thao và uống bia cùng 15 người tại quán bia ở địa phương. Các ngày sau đó T. đi cấy, trông con, sinh hoạt cùng các thành viên trong gia đình. Sáng ngày 4/7, Trần Văn T. lên Bệnh viện Đa khoa Anh Quất ở huyện Tân Yên để test nhanh trước khi đi làm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2, kết quả PCR dương tính.

Theo số liệu mới nhất từ Ban quản lý quỹ vaccine phòng chống COVID-19, đến cuối ngày 4/7, tổng số tiền ủng hộ các cá nhân, tổ chức đã chuyển về tài khoản quỹ là 8.043 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi). Số tiền tiếp nhận trọng 24 giờ là 2 tỷ đồng. Số tiền kể trên đến từ 360.005 cá nhân và tổ chức trong, ngoài nước. Như vậy, tính bình quân từ khi Chính phủ và Bộ Y tế phát động chương trình toàn dân đóng góp vào quỹ vaccine COVID-19, mỗi ngày quỹ lại ghi nhận trên 12.400 cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ. Đến cuối ngày 4/7, Ban quản lý quỹ vaccine Covid-19 ghi nhận chỉ còn 18 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ nhưng chưa chuyển tiền, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết, với số tiền gần 123 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 8/7 có lúc có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Sáng 5/7, Bộ Y tế cho biết có 328 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó 272 ca được phát hiện tại khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể: TPHCM (175 ca), Đồng Tháp (100 ca), Phú Yên (23 ca), Hưng Yên (9 ca), Khánh Hòa (8 ca), An Giang (6 ca), Long An (2 ca), Bắc Ninh (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Sóc Trăng (1 ca). Tổng cộng số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước lên 18.403 ca và 1.858 ca nhập cảnh. Số ca tử vong: 86 ca. Số ca điều trị khỏi: 7.819 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 243.769. Có thêm 24.325 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 4/7. (XEM CHI TIẾT)

Tối 4/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, từ chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin “Quyết định phong tỏa TP.HCM trong 10-15 ngày, cho TP 36 - 48 giờ chuẩn bị, sẽ phong tỏa từ 0h thứ 3 ngày 7/7 hoặc 12h thứ tư ngày 8/7…”. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định đây là thông tin giả mạo, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch của TP. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị các Sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị số 10 ngày 19/6/2021 của UBND TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)

Sáng ngày 4/7, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt giữ Sùng My Quả (SN 1992, ở thôn Du Già, thị trấn Yên Minh, Hà Giang, tạm trú tại thôn Núi Hiểu xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang, là công nhân xây dựng tại Khu công nghiệp xã Quang Châu) đang ngồi trên xe ô tô khách về quê. Trước đó, Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) ra thông báo truy tìm đối tượng F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị Bệnh viện Quân y 110 (cơ sở 2). Quả nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29/6. Ngày 3/7, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 110. Quả trốn khỏi phòng điều trị lúc 2h38 ngày 4/7, rồi trèo tường ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)

Tối 4/7, đại diện Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ ông B.T.S (46 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) để điều tra về các hành vi “chống người thi hành công vụ” và “cố ý làm hư hỏng tài sản” sau khi phá chốt phong tỏa phòng chống dịch bệnh tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Theo Công an, ông S. làm nhân viên bảo vệ. Ngày 4/7, ông này tìm đến chốt phong tỏa phòng chống dịch tại một con hẻm nằm trên đường Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa để lấy đồ. Bị ngăn không được vào, ông S. dùng một thanh sắt dài gần 2 mét để đập phá chốt phong tỏa. (XEM CHI TIẾT)