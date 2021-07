Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể nam thanh niên sau nửa tháng lạc bố mẹ trong rừng

TPO - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên sau nửa tháng được trình báo lạc bố mẹ trong chuyến đi chơi rừng.

Chiều 2/7, Chủ tịch UBND xã Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh S. (SN1993, trú thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút). Thời điểm phát hiện, thi thể anh S. đang phân hủy nhưng toàn bộ tư trang bên người vẫn còn. Trong đơn trình báo ngày 15/6 của ông Y T. có viết, ngày 14/6, ông cùng vợ con từ huyện Cư Jút vào khu vực suối Đắk R'Lông (thuộc địa phận thôn Tân Lập, xã Nam Nung) để chơi. Đến đêm cùng ngày, vợ chồng ông và anh S. bị lạc nhau. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có tung tích. Đến sáng 2/7, đội tìm kiếm thấy thi thể anh S. dưới một hố sâu trong rừng.

Ngày 2/7, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản đề nghị Công ty Trực thăng miền Nam hỗ trợ chuyến bay Vũng Tàu - Côn Đảo - Vũng Tàu vào ngày 5 và 7/7 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Văn bản được đưa ra UBND huyện Côn Đảo có công văn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chuyến bay trực thăng ưu tiên phục vụ hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Côn Đảo. Hội đồng có 18 người gồm thầy cô giáo làm nhiện vụ coi thi, công an áp tải đề thi, bài thi và thanh tra do Bộ GD&ĐT ủy quyền. Do dịch bệnh, các chuyến bay thương mại từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại đã tạm ngưng hoạt động từ đầu tháng 6. Các hãng tàu khách từ đất liền ra Côn Đảo và ngược lại cũng tạm ngưng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/7), ở Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ C trên 35 độ từ 10-18 giờ. Từ ngày 5/7 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Từ ngày 6/7, nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ xu hướng dịu dần.

Sáng 3/7, Bộ Y tế cho biết có 239 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước. Trong đó 206 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (215), Phú Yên (11), Hưng Yên (10), Bạc Liêu (2), Bắc Ninh (1). Việt Nam có tổng cộng 16.524 ca ghi nhận trong nước và 1.836 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.954 ca, trong đó có 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong là 84 ca. Số ca điều trị khỏi là 7.395 ca. Tính đến 16h ngày 2/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.842.646 liều vaccine phòng COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 2/7, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, sở vừa làm việc với Nguyễn Kiều Nhi – chủ nha khoa Khánh Kiều (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) để xử lý bà này về hành vi đánh khách hàng. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản xử phạt hành vi lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh với số tiền 10 triệu đồng; tạm giữ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 2-3 tháng. Sau thời gian trên, Sở Y tế căn cứ vào tình hình cụ thể mới quyết định cho phòng khám này hoạt động trở lại. Trước đó, bà Nhi đã tới nhà khách hàng xin lỗi chị Đ.T.G (nữ khách hàng bị bà Nhi tát đỏ mặt); hoàn trả lại số tiền mà chị G. đã làm răng trước đó và hỗ trợ một ít tiền cho khách hàng. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/7, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông tin vụ 500 người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ông Việt cho biết, chiều ngày 1/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dự kiến cho ra viện khoảng 300 bệnh nhân và 229 thân nhân. Trong lúc chờ ra viện, có một số bệnh nhân bức xúc muốn ra về từ những ngày trước nên đã không đồng ý theo lời động viên giải thích của các y bác sĩ, mà có một số người chui rào và leo rào. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận khẳng định, đa số người bệnh và thân nhân được bệnh viện mở cổng cho ra, chỉ có 1 đến 2 trường hợp tự ý ra ngoài. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn số 2377 gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan việc ký hợp đồng, tuyển dụng bác sĩ Q.T.B. vào làm việc tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Bác sĩ Q.T.B. là bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Bình Thuận trong đợt này được phát hiện ngày 23/6. Bệnh nhân này vừa được tiếp nhận vào làm việc tại khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ngày 14/6. (XEM CHI TIẾT)