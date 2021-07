Bản tin 8H: Cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư xuống đất tử vong ở Hà Nội

TPO - Một cháu bé 5 tuổi đã được xác định rơi từ tầng 11 chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) xuống đất tử vong vào sáng 1/7.

Theo ban quản lý tòa nhà, khoảng 10h5 ngày 1/7, nhân viên kỹ thuật trong quá trình kiểm tra đã phát hiện cháu bé 5 tuổi đi lạc tại thang bộ tầng 9 toà A1 chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó, cháu bé được dẫn xuống tấng 1 tòa A1 và được lễ tân đã gọi điện cho bố đón lên căn hộ trên tầng 11. Tuy nhiên đến 10h45 cùng ngày, bố cháu bé lại để con ở tầng 11 để xuống tầng 6 họp với nhân viên. Đến khoảng 11h, bố cháu bé chạy xuống tầng 1 hô hoán con bị rơi xuống sảnh văn phòng tầng 3 Công ty Trung Chinh. Ban quản lý tòa nhà ngay sau đó đã hỗ trợ đưa cháu bé tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã xác nhận thông tin này.

Ngày 1/7, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc đã đến tận gia đình biểu dương, khen thưởng ông Lương Thanh Hà (49 tuổi ở phường Văn Miếu, TP Nam Định). Trước đó, sáng 29/6, khi đi qua số nhà 50 đường Trần Quang Khải, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, thấy bé gái Trương Ngọc Minh Ch. (4 tuổi) đang lơ lửng bám víu vào lan can tầng 2, ông Hà kịp thời dừng xe đạp và hứng đỡ được bé Ch. Sau khi cứu được bé Ch., ông Hà trao nạn nhân cho hàng xóm rồi ra về, không để lại danh tính hay địa chỉ. Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, cho biết UBND thành phố đã biểu dương hành động kịp thời cứu giúp cháu bé của ông Hà và trong thời gian tới sẽ có hình thức khen thưởng, động viên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/7), ở phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ C. Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Bộ có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày trên 39 độ C. Độ ẩm phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Sáng 2/7, Bộ Y tế cho biết có 151 ca mắc mới COVID-19 với 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà và 147 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1); trong đó 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 15.905 ca ghi nhận trong nước và 1.822 ca nhập cảnh. Số ca tử vong: 81 ca. Số ca điều trị khỏi: 7.247 ca. Tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.813.767 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 204.006 người. (XEM CHI TIẾT)

Tối 1/7, ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện uỷ Quan Sơn xác nhận thông tin, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn vừa có Quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Lò Văn Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà. Ông Lò Văn Thành bị cách hết chức vụ là do trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đã lợi dụng chức vụ, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Trước đó, ngày 29/6, ông Lò Văn Thành đã bị Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã Sơn Hà nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/7, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã thông tin về Nghị quyết 68, Nghị quyết mới nhất của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19. Theo đó, F0 sẽ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị COVID-19, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với F1 theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Tư lệnh Quân khu 9 đối với Thiếu tướng Trần Văn Tài. Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Theo đó, Thiếu tướng Trần Văn Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định. (XEM CHI TIẾT)