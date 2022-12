Bản tin 8H: Ba người tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Đà Nẵng

TPO - Xe bán tải tông mạnh vào 2 xe máy đang lưu thông cùng chiều khiến 3 người tử vong ngay tại hiện trường.

Tối 16/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Công an Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết. Khoảng 17h30 ngày 16/12, ô tô bán tải Ford Ranger Raptor độ Hamer mang BKS 43C-256.30 do tài xế Trương Vạn Nhật (27 tuổi) xảy ra va chạm với 2 xe máy đi cùng chiều trên đường Quảng Nam (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Cú tông mạnh khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Các nạn nhân được xác định là chị V.T.H.S. (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), anh N.T.K. (48 tuổi) và chị L.T.T.N. (44 tuổi, cùng trú quận Hải Châu).

Đại diện Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn Miza Nghi Sơn có địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn (xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với tổng số tiền gần 558 triệu đồng do vi phạm về môi trường. Trước đó, Cục Bảo vệ Môi trường miền Bắc phát hiện ra các hành vi vi phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Miza Nghi Sơn như: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp lượng nước thải từ 1.400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.600 m3/ngày (24 giờ).

Chiều 16/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao công tác, giao phụ trách Báo Pháp luật Việt Nam. Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Tư pháp, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định cho TS. Đào Văn Hội được thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và điều động sang công tác tại Văn phòng Bộ Tư pháp. Cùng với đó, Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định của Bộ Tư pháp giao ông Hà Ánh Bình (SN 1984, quê Hà Nội), Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày 14/12/2022 cho đến khi hoàn thành thủ tục kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư dự án. Dự án có chiều dài hơn 72 km, quy mô 8 làn xe với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành xây dựng đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 4/2013. Do lưu lượng xe qua trạm thực tế cao hơn so với dự kiến, Cục Đường bộ Việt Nam tính toán kết thúc thu phí dự án BOT quốc lộ 51 vào ngày 17/12, thay vì tháng 1/2030. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải vừa kết luận, yêu cầu tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư dự án này nên việc thu phí sẽ tiếp tục.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay (17/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 13-16 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-18 độ. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 21/12, sau đó trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần.

Ngày 16/12, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 334 ca COVID-19, giảm 55 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.522.431 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 87 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.122 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 48 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca. Trong ngày 15/12 có 41.177 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.114.272 liều. (XEM CHI TIẾT)

Tối 16/12, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam Trình Minh Đức cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng có đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh. Theo ông Đức, ông Dũng gửi đơn xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra từ ngày 7-9/12 – PV) khoảng 1 hoặc 2 ngày. Lý do là công việc cá nhân và tình hình sức khoẻ không đảm bảo, sợ ảnh hưởng đến công việc của ban. (XEM CHI TIẾT)