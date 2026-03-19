Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đến thăm và làm việc tại Tỉnh An Giang và Tập đoàn Sao Mai

Trong hai ngày 17–18/03/2026, tại trụ sở Tập đoàn Sao Mai (Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), Ban lãnh đạo Tập đoàn vinh dự đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc. Chuyến thăm thể hiện sự ghi nhận và trân trọng của lãnh đạo tỉnh đối với những dự án mà Tập đoàn Sao Mai đã và đang đầu tư tại Thanh Hóa, đồng thời trao đổi định hướng mở rộng hợp tác và thúc đẩy các dự án đầu tư chiến lược trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai trao tặng bức tranh lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thể hiện sự thắt chặt mối quan hệ hợp tác đầu tư.

Dẫn đầu đoàn công tác là đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa.

Khát vọng cống hiến từ sự kết nối nguồn cội

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Sao Mai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đồng thời kỳ vọng Tập đoàn tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, đô thị cao cấp, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.

Trình bày chiến lược đầu tư giai đoạn 2026–2030, Tập đoàn Sao Mai khẳng định việc đẩy mạnh các dự án tại Thanh Hóa không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn thể hiện khát vọng đóng góp xây dựng quê hương ngày càng hiện đại, giàu đẹp và thịnh vượng.

Thực địa những công trình mang dấu ấn công nghệ số và năng lượng xanh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dành thời gian khảo sát thực địa một số dự án tiêu biểu của Tập đoàn Sao Mai, những công trình thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.

Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai (An Giang) kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và cảnh quan thiên nhiên.

Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai – “thủ phủ điện mặt trời” của Tập đoàn Sao Mai: Nằm dưới chân Núi Cấm, dự án là biểu tượng cho khát vọng làm chủ công nghệ xanh của Tập đoàn, đồng thời là một trong những nhà máy điện mặt trời quy mô lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long. Với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, diện tích trên 270 ha và công suất 210 MWp, nhà máy đã đóng góp gần 2 tỷ kWh (2019–2025) vào nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia. Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu sâu về mô hình “một diện tích – đa giá trị”, kết hợp sản xuất năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái, tiêu biểu là Khu tham quan điện mặt trời An Hảo (An Hảo Solar Farm).

Khu Công nghiệp Sao Mai – chuỗi giá trị thủy sản khép kín hàng đầu khu vực: Tiếp nối chương trình, đoàn đã khảo sát tổ hợp công nghiệp hiện đại của Tập đoàn Sao Mai, nơi vận hành các mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị cá tra từ nông trại đến bàn ăn.

Công ty IDI và Công ty Sao Mai Super Feed (thành viên Sao Mai Group): Đây là những đơn vị trọng điểm trong việc cung ứng thức ăn thủy sản chất lượng cao và chế biến thủy sản xuất khẩu quy mô lớn, góp phần đưa thương hiệu cá tra Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Công ty Trisedco và Công ty AFO (thành viên Sao Mai Group): Hai đơn vị tiêu biểu cho mô hình kinh tế tuần hoàn của Tập đoàn Sao Mai. Tại đây, các phụ phẩm từ quá trình chế biến cá tra được tái chế và chế biến sâu thành nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như dầu ăn cao cấp Ranee, bột cá, mỡ cá… phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm khu vực sản xuất của Tập đoàn Sao Mai trong khuôn khổ chuyến làm việc tại An Giang.

Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai giới thiệu quy trình vận hành và hệ thống trang thiết bị hiện đại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại khu vực nhà xưởng.

Thắt chặt tình gắn kết, kiến tạo tương lai

Trải qua ba thập kỷ phát triển theo chiến lược đa ngành, Tập đoàn Sao Mai đã xây dựng hệ sinh thái gồm 16 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến thủy sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản, năng lượng tái tạo, xuất khẩu lao động, tư vấn – thiết kế – xây dựng và dịch vụ du lịch, tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận quà lưu niệm từ lãnh đạo tỉnh An Giang, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Sao Mai, đặc biệt là vai trò của “doanh nhân tiêu biểu” – người con xứ Thanh, quê hương địa linh nhân kiệt đã nỗ lực vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Chuyến thăm và làm việc khép lại trong không khí ấm áp, tin tưởng; sự cộng hưởng giữa tiềm lực của Tập đoàn Sao Mai và nội lực phát triển của tỉnh được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng.