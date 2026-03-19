Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa: Tạo bệ phóng vào kỷ nguyên mới bằng khoa học

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn khẳng định khoa học là nền tảng then chốt để bảo tồn di sản biển đảo và tạo động lực cho phát triển bền vững. Đây cũng chính là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi giá trị, sẵn sàng mọi nguồn lực bước vào giai đoạn triển khai chiến lược “Thập niên nâng tầm và phát triển” (2025 - 2030).

Bảo tồn di sản bằng “chìa khóa” tri thức

Sự phát triển của Yến sào Khánh Hòa gắn liền với ứng dụng khoa học trong bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái chim yến đảo - một tài nguyên đặc thù gắn với chủ quyền biển, đảo quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa diễn ra nhanh, công ty tiếp tục xác định khoa học, công nghệ là nền tảng bảo tồn bền vững quần thể chim yến để phát triển ổn định, lâu dài.

Những năm gần đây, công ty tập trung triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ hệ thống hang yến và môi trường sinh sống tự nhiên của đàn chim. Các giải pháp gia cố hang đảo, cải tiến kết cấu che chắn và kiểm soát khí hậu được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với đặc thù từng đảo. Qua đó, góp phần ổn định tỷ lệ chim làm tổ và hạn chế tác động bất lợi của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác quản lý và phát triển quần thể chim yến được nâng lên thông qua ứng dụng công nghệ số và dữ liệu khoa học trong theo dõi quần đàn, đánh giá mật độ, chu kỳ sinh trưởng và khả năng sinh sản. Công ty chủ động tạo mồi ăn và thức ăn nhằm tăng quần thể đàn chim yến, nâng cao sản lượng, chất lượng tổ yến, góp phần bảo tồn quần thể và nâng cao tỷ lệ chim non trưởng thành. Từ năm 2004, công ty áp dụng kỹ thuật ấp nở nhân tạo trứng chim yến đảo. Đến nay, trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ các yếu tố sinh học và môi trường, cho tỷ lệ ấp nở đạt khoảng 89%. Sau ấp nở, chim yến non được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung và vận chuyển ra đảo để tiếp tục thích nghi, hòa nhập vào quần thể tự nhiên. Khi đủ điều kiện bay và sinh tồn, tỷ lệ chim ở lại đảo đạt 81,5%.

Bằng việc kiên trì lấy khoa học làm nền tảng, kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang từng bước xây dựng mô hình bảo tồn quần thể chim yến mang tính dài hạn, bền vững, xứng đáng với giá trị của một di sản biển, đảo đặc biệt quý hiếm của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong bảo tồn, phát huy giá trị tri thức truyền thống gắn với khoa học hiện đại. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi xác định khoa học là nền tảng của mọi giá trị bền vững. Trong giai đoạn 2025 - 2030, công ty tiếp tục lãnh đạo sâu sát công tác bảo tồn di sản ngành nghề gắn với đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ sinh học và công nghệ cao để tạo ra các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng vượt trội. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là doanh thu, mà còn đưa Yến sào Khánh Hòa trở thành biểu tượng của uy tín quốc gia trên trường quốc tế”.

Công ty Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc để sản xuất mỹ phẩm.

Chuyển đổi số cho khát vọng vươn tầm

Nếu khoa học, công nghệ là nền tảng cốt lõi thì phong trào lao động sáng tạo chính là nguồn lực nội sinh quan trọng, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới và nâng cao năng suất trong toàn hệ thống Yến sào Khánh Hòa. Từ năm 2015 đến nay, công ty ghi nhận và công nhận 1.820 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: Khai thác yến đảo, chế biến, tinh chế, an toàn thực phẩm, tiết kiệm năng lượng và quản lý vận hành. Nhiều sáng kiến có giá trị ứng dụng cao, giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Riêng năm 2025, công ty ghi nhận 40 sáng kiến, đề tài cải tiến được áp dụng trong thực tiễn, tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu quy trình sản xuất. Qua đó, công ty hoàn thiện và đưa ra thị trường các dòng sản phẩm tinh chất yến sào thiên nhiên, hướng đến các nhóm đối tượng sử dụng cụ thể (như: trẻ em, người cao tuổi, người có nhu cầu dinh dưỡng đặc thù và sản phẩm không đường...), đáp ứng xu hướng tiêu dùng lành mạnh, góp phần mở rộng cơ cấu sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng cho Yến sào Khánh Hòa. Sau thời gian đưa ra thị trường, các sản phẩm mới từng bước khẳng định vị trí, đóng góp tích cực vào doanh thu và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho công ty trong bối cảnh ngành thực phẩm dinh dưỡng cao cấp cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Chia sẻ về định hướng điều hành, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: “Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững, công ty tập trung tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh và từng bước hiện đại hóa công nghệ tại các nhà máy. Việc tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường được xác định là yêu cầu xuyên suốt; đổi mới sáng tạo phải được hiện thực hóa trong từng công đoạn sản xuất và cung ứng sản phẩm đến người tiêu dùng”.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được công ty xác định là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công ty Yến sào Khánh Hòa chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2028, trọng tâm là kinh doanh và quản trị vận hành. Trước mắt, công ty tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng nền tảng số vào quản lý, điều hành. Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp cận chuyển đổi số không theo hướng chạy theo công nghệ, mà đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch dữ liệu, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Với tổng doanh thu giai đoạn 2021 - 2025 gần 12.993 tỷ đồng, Công ty Yến sào Khánh Hòa có đủ nền tảng tài chính và nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tầm nhìn đến năm 2030, công ty hướng tới mô hình doanh nghiệp tinh gọn, quản trị hiện đại, phát triển bền vững, giữ vững vai trò doanh nghiệp đầu ngành yến sào Việt Nam.

Với nền tảng khoa học vững chắc và tinh thần đổi mới không ngừng, Công ty Yến sào Khánh Hòa đang tràn đầy tự tin vươn mình ra biển lớn, viết tiếp những chương mới rực rỡ cho ngành yến sào Việt Nam.