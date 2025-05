Ban quản trị chung cư ở TPHCM đề nghị cơ quan thuế kiểm tra: Đơn vị quản lý nói gì?

TPO - Liên quan đến bài viết “Ban quản trị chung cư ở TPHCM đề nghị ngành thuế kiểm tra nghĩa vụ thuế, phí” tại chung cư The Sun Avenue (TP.Thủ Đức, TPHCM), đơn vị quản lý chung cư là Công ty Savills Việt Nam đã có phản hồi về việc không xuất hóa đơn mà chuyển sang xuất phiếu thu và không thu phần thuế giá trị gia tăng.

Công ty Savills Việt Nam cho biết, ngày 13/5/2024 đơn vị này đã có thông báo số SAV/CV.18/2024 nội dung công văn số 3487 gửi đến Ban quản trị chung cư The Sun Avenue.

Văn bản này ra đời sau khi Công ty Savills Việt Nam nhận được công văn số 3487/CTTPHCM-TTHT ngày 9/4/2024 của Cục Thuế TPHCM.

Sau khi được sự thống nhất từ Ban quản trị, ngày 28/5/2024, Công ty Savills Việt Nam đã gửi thông báo số SAV/TB.0153/2024 tới cư dân dự án The Sun Avenue. Theo đó, kể từ kỳ phí tháng 5/2024, khi thu hộ các khoản kinh phí quản lý vận hành và các khoản thu hộ, chi hộ khác theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư hoặc theo thỏa thuận với chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ, Savills chỉ lập chứng từ thu, không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Công ty Savills Việt Nam cho rằng, do công văn số 3487/CTTPHCM-TTHT không hướng dẫn rõ cách xây dựng đơn giá các khoản thu hộ mà không lập hóa đơn giá trị gia tăng nên Savills đã không thu thuế giá trị gia tăng đầu ra khi thu hộ các khoản thu này.

Trong khi đó, quỹ vận hành vẫn phải bảo đảm đủ kinh phí để chi trả cho các khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào trên hóa đơn của các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ phục vụ chung cư nhưng không còn được kê khai khấu trừ như trước đây.

Vì vậy, Công ty Savills Việt Nam đã làm việc với Sở Xây dựng TPHCM để làm rõ, khi xây dựng đơn giá kinh phí quản lý vận hành cần phải bao gồm chi phí thuế giá trị gia tăng đầu vào để chi trả đầy đủ giá trị hóa đơn, bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ quản lý vận hành tại chung cư.

Sau đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 và Thông tư số 05/2024/TT- BXD ngày 31/7/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/8/2024. Tại phụ lục 7 của Nghị định 95 đã hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ quản lý vận hành, trong đó nêu rõ đơn giá dịch vụ quản lý vận hành có bao gồm chi phí thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các chi phí dịch vụ vận hành.

Sau khi xem xét đơn giá dịch vụ quản lý vận hành theo quy định mới, Savills đã phát hành hành 2 thông báo tới Ban quản trị và cư dân chung cư The Sun Avenue, thông tin rằng đơn giá dịch vụ quản lý vận hành thu hộ từ cư dân không thu thuế giá trị gia tăng đầu ra do chỉ lập phiếu thu, không lập hóa đơn, không có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Đồng thời, Savills xin ý kiến Ban quản trị về việc tiến hành truy thu chi phí thuế giá trị gia tăng đầu vào của các chi phí quản lý vận hành từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024 vào quỹ vận hành thuộc sở hữu cư dân nhằm đảm bảo quỹ vận hành có đủ nguồn thu để thanh toán đầy đủ giá trị hoá đơn, bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào cho các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa phục vụ công tác vận hành tại chung cư.

Về thông tin liên quan đến báo cáo kiểm toán giai đoạn 2019 - 2022 do Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt đã tiến hành kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán, phía Savills khẳng định đã hoàn tất công tác kiểm toán quỹ vận hành giai đoạn 2019 - 2022, và các báo cáo liên quan đã được ký và đóng dấu đầy đủ.

Riêng đối với quỹ bảo trì, dù đã được Ban quản trị xác nhận, phía chủ đầu tư vẫn chưa thống nhất ký xác nhận báo cáo kiểm toán cho giai đoạn 2019 - 2022. Do hợp đồng kiểm toán được ký theo gói, bao gồm cả hai quỹ nên trong trường hợp một trong hai báo cáo chưa được các bên liên quan ký đầy đủ, đơn vị kiểm toán sẽ chưa thể ký phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Trong khi đó, trả lời Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư chung cư The Sun Avenue cho biết, công ty kiểm toán do Ban quản trị thuê chứ không phải từ chủ đầu tư dự án. Số liệu và toàn bộ công tác thu chi, báo cáo là do đơn vị quản lý thực hiện. Chủ đầu tư The Sun Avenue đã bàn giao toàn bộ cho Ban quản trị công tác vận hành. Như vậy việc đốc thúc kiểm toán phải là Ban quản trị và Ban quản lý tại chung cư.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Ban quản trị chung cư The Sun Avenue đã có văn bản gửi Chi cục Thuế khu vực II đề nghị kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí tại chung cư The Sun Avenue.

Hồi cuối năm 2024, Ban quản trị chung cư này cũng đã có 2 công văn tương tự gửi Chi cục Thuế khu vực II (trước là Cục Thuế TPHCM) nhưng đến nay vẫn chưa được ngành thuế phản hồi chính thức.