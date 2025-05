Ban quản trị chung cư ở TPHCM đề nghị ngành thuế kiểm tra nghĩa vụ thuế, phí

TPO - Trong quá trình quản lý vận hành tại chung cư The Sun Avenue, Công ty Savills Việt Nam đã thu phí quản lý cư dân, tiền nước... thông qua phiếu thu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từ 1/5/2024 đến nay. Do đó, Ban quản trị chung cư The Sun Avenue đề nghị kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí.