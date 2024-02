Bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ

TPO - Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội, cơ quan công an liên tiếp bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, sản xuất pháo nổ. Nhiều vụ việc đã nhanh chóng được đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc để răn đe.

Tự sản xuất pháo nổ để bán

Ngày 8/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 2000, trú tại Tiến Lập, Đồng Tân, Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán pháo nổ.

Trước đó, tối 6/2, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra hành chính anh Nguyễn Anh T. (SN 1993, trú tại Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) là nhân viên bưu tá của Bưu cục Viettel Post Mai Động, Hà Nội, tại trước tòa nhà N03 chung cư New Horizon City 87 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động.

Qua kiểm tra phát hiện anh T. đang chở theo 1 thùng giấy bên trong có 50 ống hình trụ tròn kích thước dài khoảng 17 cm, đường kính khoảng 6,5 cm, nghi là pháo nổ. Tổ công tác đã yêu cầu anh Tuấn đưa toàn bộ tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ.

Đấu tranh khai thác xác định người gửi kiện hàng trên là Nguyễn Văn Hoàn. Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàng Mai đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàn và phát hiện, tạm giữ 13 ống trụ tròn nghi là pháo nổ, 11 cuộn vỏ pháo, 2 túi bột màu trắng, 1 túi bột màu vàng, 1 túi bột màu xám, 1 túi nylon đựng giấy cuộn pháo, 1 lọ keo 502, 1 vợt sàng, 1 phễu, 1 ống kim loại hình trụ dài 20 cm, đường kính 1 cm.

Đối tượng Hoàn khai nhận toàn bộ vật liệu trên dùng để sản xuất pháo nổ.

Cũng liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ, đêm 4/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Mỹ Đức phối hợp cùng Công an xã Hợp Thanh, làm nhiệm vụ phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Thăm (SN 1965) và Phạm Thị Mười (SN 1975, cùng trú tại huyện Mỹ Đức).

Tổ công tác thu giữ 1 bao tải dứa màu trắng bên trong có 15 dây pháo màu đỏ là pháo nổ khối lượng là 89,48 kg. Tại Cơ quan điều tra các đối tượng khai báo đang mang số pháo nổ nêu trên đi bán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Khám xét tại nơi ở của đối tượng thu giữ thêm gần 25 kg pháo nổ.

Cuối tháng 12/2023, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện Trịnh Anh Thắng (SN 1994, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) chở thùng hàng bên trong có 18 hộp pháo nổ loại giàn 49 quả, tổng khối lượng là 51,2 kg. Tuy nhiên, Thắng đã bỏ trốn và được cơ quan công an vận động ra đầu thú.

Đi tù chỉ vì… pháo nổ

Vừa qua, TAND Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tuyên án 18 tháng tù đối với Vũ Mạnh Hùng về tội “Vận chuyển hàng cấm” tại điểm c, khoản 1, Điều 191 BLHS.

Trước đó, đêm ngày 19/1, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm tuần tra kiểm soát khu vực đường Mỹ Đình phát hiện 3 nam thanh niên đang giao dịch hàng hoá bên 1 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, phát hiện số hàng hoá nam thanh niên có 4 hộp nhãn chữ nước ngoài ghi Ririwang Yanhua; 6 hộp nhãn chữ nước ngoài ghi Nian Nian Hong; 7 hộp chữ nước ngoài ghi Fire works, 1 hộp nhãn chữ nước ngoài ghi Fashion Classic Fire Works Huakaifugui nghi là pháo hoa nổ. Nhân lúc đông người, 1 đối tượng giao dịch đã bỏ đi khỏi nơi xảy ra sự việc.

Tại chỗ 1 nam thanh niên khai nhận là tài xế, đối tượng còn lại là Vũ Mạnh Hùng (SN 1979, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã vận chuyển số pháo này giúp cho một người quen tên là Hoà.

Tương tự, ngày 23/1 vừa qua, TAND quận Bắc Từ Liêm đã xét xử điểm vụ án “Buôn bán hàng cấm” là pháo hoa nổ và HĐXX tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Hưng (SN 2003, trú tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, Hưng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Thấy việc buôn bán pháo nổ có lợi nhuận cao nên Hưng đã đăng bài rao bán pháo hoa nổ trên trang cá nhân Facebook của mình. Đầu tháng 12/2023, có người liên hệ hỏi mua pháo hoa nổ và Hưng đồng ý bán với giá 2,1 triệu đồng/ giàn pháo hoa nổ loại 49 ống. Hưng đã lên mạng xã hội đặt mua 4 giàn pháo hoa nổ loại 49 ống pháo với giá 1,3 triệu đồng/ giàn.

Ngày 6/12/2023, Hưng đi xe máy đến thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nhận hàng, thanh toán số tiền 5,2 triệu đồng, rồi mang pháo về cất tại phòng trọ. Đến thời điểm giao hàng, Hưng mang 4 giàn pháo hoa nổ nặng khoảng 8kg đến điểm chờ xe buýt gần cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để giao cho khách đặt thì bị lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang.

Qua vụ việc trên, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đề nghị các trường học và gia đình học sinh, sinh viên kịp thời tuyên truyền, giáo dục con em về sự nguy hiểm của các hành vi sản xuất, mua bán trái phép pháo, gây hậu quả cháy, nổ dẫn đến thương vong và chịu hình phạt khi bị xử lý hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của các em.

Theo cơ quan công an, các hành vi buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo trái phép sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời cơ quan công an cũng kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo thì tố giác với cơ quan công an để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.