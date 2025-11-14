Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bài thể dục "không tức giận, giữ tâm an" có gì mà hút hơn 12 triệu lượt xem?

Dương Kiều

HHTO - Bài thể dục "không tức giận, giữ tâm an" khiến cộng đồng Tóp Tóp thích thú vì vừa dễ thương, vừa hài hước.

Thời điểm cuối năm 2025 tưởng chừng là thời phút sum vầy, nhưng những trào lưu gây sốt mạng xã hội vẫn bất ngờ xuất hiện. Nếu đang gặp phải những áp lực, lo toan trong cuộc sống, hay mỏi mệt sau một ngày dài đi làm, đi học thì bài tập mang tên "giữ tâm an, không tức giận" sau đây là lựa chọn giải trí vô cùng lý tưởng.

Video bài tập "giữ tâm an, không tức giận" đang gây sốt TikTok. Nguồn đăng tải: @rose6122011

Cụ thể, mạng xã hội đang rầm rộ một video bài thể dục vừa hài hước, vừa thú vị. Trong video, một ông lão hoạt hình đứng nhảy các động tác nhẹ nhàng, đơn giản, với mục đích chính là để "giữ tâm an, không tức giận". Thoạt nhìn, đây chỉ là những động tác quơ tay, duỗi chân cơ bản, không hề phức tạp và ai cũng có thể làm theo. Song, chính nhờ dòng chú thích được đính kèm mà video mới trở nên "rầm rộ" trên TikTok.

photo-6100609158727011638-y.jpg
photo-6100609158727011645-y-9323.jpg
Những video tập thể dục "giữ tâm an, không tức giận" có lượt xem khủng.

Đoạn video thể dục "giữ tâm an, không tức giận" đã thu về hơn 12 triệu lượt xem trên TikTok, cũng như hàng loạt bình luận hài hước của cư dân mạng. Nhiều người đùa rằng nhờ video này, cứ mỗi khi có chuyện buồn phiền như chia tay người yêu, bị mẹ mắng, điểm kém... thì nhảy bài này. "Hết giận không thì chưa biết nhưng chắc chắn mệt, mà mệt thì không còn sức để giận nữa", một cư dân mạng bình luận "lầy lội".

photo-6100609158727011626-y.jpg
photo-6100609158727011625-y.jpg
Cư dân mạng bình luận hài hước.

Thậm chí, bài tập này còn tạo nên làn sóng cover rộng khắp. Nhiều cư dân mạng, thậm chí KOL nổi tiếng cũng đã tham gia trào lưu, mang đến những màn "thi triển" động tác thể dục dở khóc dở cười. Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng đây là một trào lưu dễ thương, giúp mọi người thư giãn gân cốt nhẹ nhàng sau một ngày dài áp lực.

photo-6100609158727011637-y.jpg
Cư dân mạng cover điệu nhảy "giữ tâm an...", tạo nên trào lưu gây sốt.
Dương Kiều
#Không tức giận giữ tâm an #trào lưu TikTok #TikTok

