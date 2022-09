'Bài học khôn' quá đắt cho chàng kỹ sư xây dựng sau cuộc tình cháy bỏng với gái quán massage

TPO - Trong trường hợp 'tình yêu' với cô gái quán của anh cũng vậy thôi, nếu anh đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo thì cô gái trẻ kia có xinh đẹp, có ngọt ngào, quyến rũ bao nhiêu cũng khó làm xiêu lòng anh, khó buộc anh phải vui vẻ bao cho cô ấy.

Nghề của cô gái trẻ ở quán massage kia là chiều khách, là mồi chài để có thu nhập cho chủ, cho bản thân mình, còn chuyện khách dính “mồi” đến mức nào là do khách phải không anh?

Nhưng thôi, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Sau cuộc tình say đắm với gái quán massage, chàng kỹ sư xây dựng 'lòng như lửa đốt' vì lý do này, thì bây giờ tôi có phân tích dài dòng thì chuyện cũng đã xảy ra, tiền cho gái anh coi như trả phí để học khôn. Việc cần làm với anh bây giờ là tìm đến một cơ sở y tế uy tín, đáng tin cậy để được khám và phát hiện kịp thời nếu có một căn bệnh xã hội nào đó lây qua đường tình dục do quan hệ với gái mại dâm hay không, để còn có phương hướng chạy chữa anh ạ.

Anh biết ân hận với lỗi lầm của mình gây ra là tốt rồi, tin rằng qua cú vấp này anh biết sai, biết sửa sau khi đã rút cho mình bài học tự răn. Bên cạnh anh còn có ba má, có người thân, có bạn bè đồng nghiệp, nếu cần anh hãy tìm đến sự giúp đỡ chia sẻ của họ. Nghị lực lên anh nhé, chúc anh gặp may mắn và sớm ổn định cuộc sống.