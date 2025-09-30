Bắc Ninh hội tụ nhiều điều kiện để phát triển bứt phá

TPO - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, tỉnh Bắc Ninh hội tụ nhiều điều kiện phát triển bứt phá, trở thành một trong những cực tăng trưởng của cả nước.

Ngày 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũ - nay là tỉnh Bắc Ninh đã rất nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt hơn 8,9%/năm, cao hơn mặt bằng chung của cả nước; quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước; thu ngân sách đứng thứ 6 cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, Bắc Ninh nằm trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số. Văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Bắc Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; phát huy truyền thống đoàn kết, nhanh chóng bắt nhịp công việc, chung sức, đồng lòng, vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp đồng bộ, thông suốt, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc gợi mở 3 thuận lợi và 4 định hướng trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quyết sách mang tính đột phá đã ban hành, nhất là các Nghị quyết của Trung ương và 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Những chủ trương, quyết sách lớn này chứa đựng nhiều tư duy mới, quan điểm mới, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, cơ chế, chính sách.



Đại biểu dự đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Việc hợp nhất 2 tỉnh Bắc Giang - Bắc Ninh đã tạo ra cho tỉnh Bắc Ninh những dư địa phát triển mới, lợi thế mới về địa kinh tế, địa chính trị. Tỉnh Bắc Ninh mới sẽ hội tụ nhiều điều kiện phát triển bứt phá, mở rộng không gian phát triển, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, tạo thành một động lực phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững, một trong những cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế - công nghiệp lớn của cả nước, tạo tiền đề hết sức thuận lợi để đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Bắc Ninh cần hết sức lưu ý phát huy những giá trị văn hoá, tinh thần của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống, với những địa danh và tên người đã đi vào lịch sử dân tộc như Xương Giang, Như Nguyệt. Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh Bắc Ninh càng phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “tự hào quá khứ - trách nhiệm hiện tại - khát vọng tương lai”, biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển, để Bắc Ninh vươn lên trở thành vùng đất giàu mạnh, là một trong những trung tâm phát triển năng động của cả nước.

Định hướng công tác trọng tâm, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bắc Ninh xây dựng chương trình, kế hoạch hành động kịp thời, cụ thể triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, tiến độ, trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tiết mục hát quan họ chào mừng đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy các cấp, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây phải được coi là nhiệm vụ then chốt. Đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, đánh giá đúng, bố trí đúng người, đúng việc.

Bắc Ninh chuyển đổi mô hình phát triển, tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng GRDP hằng năm đạt trên 10% theo chỉ tiêu của Trung ương giao, nhưng phải bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Ninh cần hết sức chăm lo phát triển văn hóa, xã hội và con người; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá Kinh Bắc; xây dựng con người Bắc Ninh văn minh, hiện đại, sáng tạo nhưng giàu bản sắc.