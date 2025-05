Bạc Liêu trao 700 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo, cận nghèo

TPO - Ngày 22/5, tại Bạc Liêu, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ tổng kết, khánh thành, bàn giao 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng hơn 28.600 căn nhà cho hộ khó khăn, nhiều điểm trường và trường học, với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng.

Tại Bạc Liêu, Bộ Công an đã xây dựng và hoàn thành 700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

“Đây là thắng lợi cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, động lực để tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian tới”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng tin tưởng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo. Cùng đó, các gia đình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều cho biết, qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 2.537 căn nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, với tổng kinh phí trên 146 tỷ đồng. Dù vậy, tỉnh Bạc liêu còn nghèo, quy mô nền kinh tế nhỏ, thu ngân sách không đủ chi. Doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu vừa và nhỏ, nên việc vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ cho người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát còn rất hạn chế.

“Việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn vận động hỗ trợ của Bộ Công an không chỉ thể hiện sự chung tay của các cấp, các ngành, còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an nhân dân”, ông Thiều nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị, các hộ dân sau khi nhận được căn nhà mới phải gìn giữ, sử dụng căn nhà thật tốt, lâu dài nhằm ổn định cuộc sống. Tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tới nay, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng hoàn thành 1.758 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát, còn lại 779 căn tỉnh sẽ phấn đấu vận động nguồn lực xây dựng hoàn thành trước ngày 1/7/2025.