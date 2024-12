Tuổi trẻ Cà Mau giúp người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát

TPO - Bằng nhiều hình thức chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, đoàn thanh niên ở Cà Mau đã bỏ ngày công cùng gia đình làm nhà mới.

Thực hiện chương trình, đề án xóa nhà tạm, nhà dột, sáng 28/12, đoàn cơ sở xã Tân Lộc (huyện Thới Bình, Cà Mau) huy động đoàn viên thanh niên đến gia đình bà Nguyễn Thị My hỗ trợ, giúp đỡ gia đình cùng xây dựng nhà mới.

Bà Nguyễn Thị My thuộc diện hộ nghèo, neo đơn của địa phương. Trước đây, bà My sống một mình trong căn nhà dột nát, làm đủ nghề tự do kiếm sống qua ngày.

Tại buổi đối thoại với thanh niên tỉnh Cà Mau, ông Phạm Thanh Ngại – Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi, toàn thể đoàn viên, thanh niên chung tay góp của, góp công tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh.

Theo ông Ngại, hiện Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ, nếu thuê thợ làm nhà số tiền bỏ vào công trình không còn nhiều. Vì vậy, mỗi đoàn viên thanh niên ở địa bàn phụ trách cần đi đến từng hộ, từng nhà, nắm bắt từng hoàn cảnh để xem họ cần gì.

“Chủ nhà thuê thợ xây, còn đoàn viên thanh niên đến giúp phụ hồ sẽ đỡ tốn chi phí rất nhiều. Tôi yêu cầu đoàn thanh niên cần hưởng ứng, chung tay giúp bà con nghèo xoá nhà tạm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ”, ông Ngại chỉ đạo.

Cà Mau đề ra mục tiêu đến cuối tháng 8/2025 toàn tỉnh hoàn thành xây mới và sửa chữa 3.995 nhà tạm, nhà dột nát cho những người có công với cách mạng, hộ khó khăn. Trong số gần 4.000 căn nhà tạm bợ, dột nát có 3.253 căn được xây dựng mới và hỗ trợ sửa chữa 742 căn, với tổng kinh phí khoảng hơn 180 tỷ đồng.