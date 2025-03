Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm khu công nghiệp Vạn Thương gần 4.400 tỷ đồng

TPO - Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Vạn Thương rộng hơn 387 ha tại tại xã Tân Hải, TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng vốn đầu tư của Khu công nghiệp Vạn Thương gần 4.391 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của chủ đầu tư là 1.300 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định 455/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 387 ha tại tại xã Tân Hải, TP. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại địa điểm thực hiện dự án, dự kiến diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác để thực hiện là 7,6 ha.

Tổng vốn đầu tư của Khu công nghiệp Vạn Thương là gần 4.391 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương là 1.300 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Trước đó vào tháng 6/2024, Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (mã chứng khoán: DC4) ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương. Theo biên bản hợp tác, Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương sẽ ưu tiên giao cho DIC Holdings làm tổng thầu thi công hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương với tổng trị giá gói thầu khoảng 928 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương cũng sẽ ưu tiên cho DIC Holdings tham gia hợp tác đầu tư hoặc thuê lại đất tại Khu công nghiệp Vạn Thương khi có nhu cầu với diện tích có thể lên tới 100 ha và giá ưu đãi sau khi đủ điều kiện cho thuê theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương được thành lập ngày 8/6/2020, trụ sở tại TPHCM. Ngành nghề chính của công ty này là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác với vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng.

Hai cổ đông sáng lập của Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương là Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt góp 60% và Công ty CP An Phú sở hữu 40%. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Sau đó, vị trí này được chuyển cho ông Phạm Hữu Cơ vào tháng 3/2022. Đến ngày 22/1/2025, CTCP Tập đoàn Vạn Thương Sài Gòn thay Công ty CP An Phú nắm 40% cổ phần tại Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương.

Công ty CP An Phú thành lập tháng 8/2004, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tháng 8/2007, An Phú nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Cuối năm 2018, vốn điều lệ của Công ty CP An Phú đã tăng lên hơn 1.273 tỷ đồng. Hiện, Công ty CP An Phú do ông Dương Bá Nam làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2024, Công ty CP An Phú đạt doanh thu thuần gần 8 tỷ đồng (giảm tới 90% so với năm trước), lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng (trong khi năm 2023 là lỗ hơn 151 tỷ đồng).

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt thành lập tháng 10/2014, có cùng trụ sở với Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Thương và có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô, xe có động cơ khác.

Tại thời điểm tháng 5/2019, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt có vốn điều lệ 698 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vạn Thương Sài Gòn và ông Nguyễn Hồng Lam mỗi bên 50% vốn. Hiện, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt do ông Lê Văn Huyên làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Hồi tháng 1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã ký quyết định chủ trương đầu tư cho Khu công nghiệp HD (phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) diện tích 450 ha với vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp HD làm chủ đầu tư.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp HD thành lập vào tháng 5/2020, có trụ sở tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập, gồm Công ty CP Tập đoàn HVT góp 5,29% vốn, Công ty CP Bất động sản Quang Anh 86,78% vốn, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hamek 7,93% vốn.

Như vậy, hiện nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 13 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích hơn 7.226 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 68% và 4 khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.