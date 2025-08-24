Ba giây sinh tử khi 2 người lao vào cứu thanh niên phi xe 'thông chốt' trước mũi tàu

Chỉ cách vài chục mét trước đoàn tàu đang đến, 2 nữ nhân viên gác chắn kịp thời cứu nam thanh niên thoát khỏi nguy hiểm. Tình huống đó, họ chỉ có 3 giây để ra quyết định.

Sau hơn một ngày xảy ra vụ việc nam thanh niên vượt rào chắn, ngã nhào xuống đường ray ngay trước mũi tàu đang tới, nhiều người dân tại phường Long Khánh (Đồng Nai) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nhắc lại khoảnh khắc ấy, ai cũng thót tim và cảm phục trước hành động liều mình cứu người trong gang tấc của 2 nữ nhân viên gác chắn.

Lần đầu tiên chạy đi “bắt tàu”

Vụ việc xảy ra vào tối 22/8 tại gác chắn ngang Km1649+528 giao với đường Hùng Vương (phường Long Khánh, Đồng Nai). Một nam thanh niên khoảng 17 tuổi bất ngờ tông vào rào chắn, ngã nhào xuống đường ray khi chỉ cách đoàn tàu vài chục mét.

Những người chứng kiến thót tim, chưa kịp phản ứng thì hai nữ nhân viên gác chắn đã nhanh chóng lao đến. Vừa phát tín hiệu khẩn cấp cho đoàn tàu, họ vừa kéo nam thanh niên ra khỏi đường ray.

Chị Trần Thị Thủy - nhân viên gác chắn đường sắt. Ảnh: N.R

Với hơn 10 năm làm nhân viên gác chắn đường sắt, chị Trần Thị Thủy cho biết, đây là lần đầu tiên chị trực tiếp cầm đèn phát tín hiệu cảnh báo trong một tình huống nguy hiểm đến vậy, khi đoàn tàu đang lao tới gần.

Chị Thủy nhớ lại, trước thời điểm xảy ra sự việc, chị cùng đồng nghiệp nhận được thông tin từ trực ban báo có tàu SE4 di chuyển hướng TPHCM - Hà Nội sắp đến. Như thường lệ, hai chị em nhanh chóng ra kéo rào chắn.

“Khi tôi vừa kéo xong rào chắn bên phải và đang chuẩn bị kéo phía rào còn lại, bất ngờ nghe tiếng rầm rất lớn. Quay lại, tôi thấy một chiếc xe máy đã tông thẳng vào rào chắn, thanh niên ngã nhào xuống ngay đường ray”, chị Thủy kể.

Trong 3 giây hỗn loạn đó, chị Thủy chỉ kịp cầm đèn chạy đi “bắt tàu” để cảnh báo đoàn tàu đang lao tới. Cùng lúc đó, chị Vũ Thị Diện (đồng nghiệp của chị Thủy) lập tức lao đến xử lý hiện trường để đường ngang được thông thoáng, đảm bảo đoàn tàu đi qua an toàn.

Theo chị Thủy, may mắn là thời điểm xảy ra sự việc, đoàn tàu SE4 đang chuẩn bị vào ga Long Khánh để đón trả khách nên tốc độ đã giảm dần.

“Trường hợp này mà gặp tàu chạy thẳng thì hậu quả chắc khó lường. Khoảng cách lúc đó chỉ còn vài chục mét, nếu tàu không kịp hãm phanh không ai dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra”, chị nói.

Bản năng cứu người của nữ nhân viên gác chắn

Cũng có hơn 12 năm gắn bó với công việc gác chắn đường sắt, chị Diện cho biết đây là lần đầu tiên chị gặp tình huống một phương tiện bất ngờ “thông chốt” đường ngang.

“Khi đang cùng đồng nghiệp kéo rào chắn, tôi giật mình bởi cú tông rất mạnh. Chỉ kịp một giây định thần, chúng tôi theo bản năng phải lao ngay vào xử lý”, chị nhớ lại.

Chị Vũ Thị Diện - người cứu nam thanh niên khỏi đường sắt. Ảnh N.R

Trong khi chị Thủy cầm đèn ra hiệu cho đoàn tàu, chỉ trong 3 giây chị Diện nhanh chóng lao vào kéo nam thanh niên và chiếc xe máy ra khỏi đường ray, kịp thời giải tỏa chướng ngại để tàu có thể lưu thông an toàn.

Khi được đưa ra khỏi đường ray, chàng trai vẫn còn run rẩy, gương mặt hoảng loạn. Chị Diện cùng người dân nhanh chóng kéo rào chắn khỏi khu vực đường ray, nam thanh niên loay hoay định bỏ đi nhưng được chị Diện kịp thời giữ lại.

“Cậu ấy chỉ bị xây xát nhẹ, vẻ mặt sợ hãi khiến tôi cũng thấy thương. Ít phút sau, bố của cậu mặc đồng phục bảo vệ chạy đến. Ông phối hợp với chúng tôi làm việc, rồi đưa con đi bệnh viện”, chị Diện chia sẻ.

Theo chị Diện, sự cố chỉ khiến đoàn tàu phải dừng lại khoảng 4-5 phút để xử lý tình huống, sau đó tiếp tục hành trình.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh khu vực ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người bày tỏ khâm phục, gọi hai nữ gác chắn là “người hùng” khi bất chấp hiểm nguy để cứu người trong tích tắc.

“Cảm ơn chị Diện, chị Thủy. Trong tình huống nguy cấp bất ngờ vậy không phải ai cũng phản ứng nhanh kịp thời vậy đâu”, tài khoản Vũ Hiếu viết.

Còn bạn Trần Tú Linh cũng xúc động chia sẻ: “May mắn có hai chị và người dân kịp hỗ trợ, nếu không có lẽ đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Mong mọi người khi đi qua đường sắt hãy chú ý quan sát, đừng ỷ lại vào sự may mắn”.

Đại diện CTCP đường sắt Sài Gòn khen thưởng 2 nhân viên gác chắn. Ảnh: A.X

Sau sự việc trên, CTCP đường sắt Sài Gòn đã biểu dương, khen thưởng 2 nữ nhân viên gác chắn vì hành động dũng cảm cứu người. Đây là tinh thần quả cảm, xử lý nhanh nhạy, góp phần bảo đảm an toàn đường sắt và tính mạng người dân.