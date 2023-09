Bà con Tây Nguyên giao nộp hàng nghìn khẩu súng tự chế cho công an

Ngày 3/9, Công an toàn tỉnh Gia Lai cho biết, chỉ trong vòng một ngày đã thu hồi 3 khẩu súng quân dụng, 371 khẩu súng tự chế, 16 viên đạn, 3 đầu đạn các loại, 141 vũ khí thô sơ.

Số vũ khí trên được thu hồi ngay sau khi công an toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức Lễ phát động tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (ngày 29/8).

Tại Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh này đã tổ chức 22 buổi, 32 lượt tuyên truyền với sự tham gia của 2.471 người.

Qua đó, người dân trên địa bàn tỉnh đã ký 728 cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã thu nhận 79 khẩu súng các loại, 2 lựu đạn, 29 vũ khí thô sơ, 38 viên đạn quân dụng, 1.213 viên đạn khác, 1 kg đạn chì, cùng nhiều linh kiện chế tạo, lắp ráp súng khác...

Tại Đắk Nông, thực hiện thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười về vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ, trong khoảng 45 ngày, Công an huyện Cư Jút đã thu hồi 19 khẩu súng các loại, 1 lựu đạn, 1 kíp điện.

Còn tại Đắk Lắk, chỉ trong vòng 40 ngày, Công an tỉnh đã thu hồi được 4.576 vũ khí, trong đó có 1.278 khẩu súng các loại, 2.666 viên đạn, 1,7kg thuốc nổ, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 3/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Kơr (SN 1989, trú xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai) và Rmah Brơn (SN 1985, trú xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng tháng 5, Kơr cùng Brơn đã nhặt được 1 khẩu súng (loại carbine) cùng nhiều viên đạn rồi cất giấu ở ngoài rừng. Nhận được tin báo của người dân nên Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 19/6, Công an huyện Ia Pa đã triệu tập đối tượng Đinh Kơr và Rmah Brơn lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Từ lời khai các đối tượng, Công an huyện Ia Pa đã kiểm tra và thu giữ 1 khẩu súng Carbine, 1 súng săn và 38 viên đạn bằng đồng.