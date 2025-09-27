Ba bộ phim Việt thoi thóp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngoài hai tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân và Điện ảnh Công an nhân dân, ba bộ phim Việt đang chiếu rạp là "Đồi hành xác", "Khế ước bán dâu" và "Làm giàu với ma 2" đều bán vé thảm, chưa nổi 1.000 vé/ngày.

Trong ngày cuối tuần, Tử chiến trên không tiếp tục dẫn đầu doanh thu. Bộ phim của Điện ảnh Công an nhân dân bán được 72.733 vé/3.926 suất chiếu, thu 6,9 tỷ đồng. Tác phẩm đang có tổng doanh thu 136,9 tỷ đồng.

Bước vào dịp cuối tuần, sức bán vé của phim ổn hơn những ngày đầu tuần, nhưng vẫn chưa bứt phá, khó có khả năng chạm mốc 150 tỷ đồng sau gần 10 ngày ra rạp.

Mưa đỏ tiếp tục trụ vững vị trí thứ hai phòng vé. Phim bán được 29.390 vé/1.382 suất chiếu, thu 2,7 tỷ đồng. Bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân còn cơ hội kiếm tiền đến hết tuần, trước khi rời rạp ngày 29/9. Tác phẩm lấy cảm hứng và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đang có tổng doanh thu 706,3 tỷ đồng.

Ngoài hai tác phẩm của Điện ảnh Quân đội nhân dân và Điện ảnh Công an nhân dân, loạt phim Việt khác đều "thoi thóp" ngoài rạp.

Đồi hành xác tiếp tục là phim Việt 18+ có doanh thu kém.

Đồi hành xác bán 712 vé/541 suất chiếu, thu 59,2 triệu đồng trong ngày cuối tuần. Bộ phim của đạo diễn Lương Đình Dũng chỉ thu được 543,9 triệu đồng sau ngày đầu ra rạp. Tác phẩm 18+ có lượng đặt vé sớm thấp, hoàn toàn chìm nghỉm về mặt truyền thông, dẫn đến doanh thu lẹt đẹt.

Làm giàu với ma 2 cũng giảm sức hút, sau khi thu 100 tỷ đồng trong vòng một tháng. Bộ phim có Hoài Linh, Tuấn Trần bán 332 vé/113 suất chiếu, thu thêm 28,8 triệu đồng trong ngày 27/9.

Khế ước bán dâu đang thoi thóp ngoài rạp với 330 vé/56 suất chiếu, thu thêm 24 triệu đồng trong ngày thứ bảy. Bộ phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt chỉ thu hơn 16,7 tỷ đồng, dự kiến sớm rời rạp.

Những tác phẩm nước ngoài cũng có mức tăng không quá mạnh. Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze thu 565,9 triệu đồng từ 4.968 vé/485 suất chiếu. Tác phẩm hoạt hình đến từ Nhật Bản có tổng doanh số 2 tỷ đồng sau ngày đầu khởi chiếu tại Việt Nam.

Bom tấn Hollywood Trận chiến sau trận chiến bán được 1.707 vé/168 suất chiếu, thu 219,2 triệu đồng. Tác phẩm do tài tử Leonardo DiCaprio đóng chính không gây sức hút với khán giả Việt Nam, chỉ thu 712,9 triệu đồng sau một ngày khởi chiếu.

Sau hai tuần giữ mức bán vé ổn tại rạp Việt, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng cũng giảm nhiệt. Phim thu thêm 115,9 triệu đồng từ 1.022 vé/230 suất chiếu. Bom tấn trừ tà của Hollywood kiếm được 38,5 tỷ đồng từ thị trường Việt Nam.

Sau khi Mưa đỏ rời rạp ngày 29/9, cục diện phòng vé không quá thay đổi. Tuần tới, có thêm hai bộ phim Việt ra rạp là Chị ngã em nâng (đạo diễn Vũ Thành Vinh) và tác phẩm Tay anh giữ một vì sao hợp tác Việt - Hàn, có sự tham gia của tài tử Lee Kwang Soo.

Trạch Dương
