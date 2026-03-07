ATSH concert D-2: Cody Nam Võ vắng mặt, Nhâm Phương Nam - B Ray có động thái chú ý

HHTO - Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 tại Hà Nội bất ngờ dời lịch, ảnh hưởng đến kế hoạch của nghệ sĩ và khán giả. Trong đó, Cody Nam Võ xác nhận sẽ vắng mặt.

Vừa qua, thông tin concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2 tại Hà Nội dời lịch đã nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng người hâm mộ quan tâm. Sự việc không chỉ ảnh hưởng khiến khán giả phải điều chỉnh kế hoạch di chuyển, mà nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình cũng rơi vào tình huống khó xoay xở lịch trình.

Việc dời ngày tổ chức concert sang thứ hai khiến nghệ sĩ lẫn khán giả đều rơi vào "thế khó".

Tối 6/3, Cody Nam Võ là nghệ sĩ đầu tiên xác nhận sẽ không thể góp mặt tại concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2. Trên trang quản lý, nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì không thể xuất hiện trên sân khấu như dự kiến ban đầu.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Cody hiện đang tham gia dự án phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu do đạo diễn Huỳnh Lập thực hiện, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026. Trước khi concert được thông báo dời lịch, Cody đã xin phép đoàn phim tạm hoãn lịch quay ba ngày để có thể bay ra Hà Nội biểu diễn cùng các nghệ sĩ trong chương trình. Tuy nhiên khi ngày diễn được chuyển sang 16/3, việc tiếp tục dời lịch quay trở nên bất khả thi vì ảnh hưởng đến tiến độ chung của đoàn phim.

Điều này buộc nam nghệ sĩ phải đưa ra quyết định khó khăn là vắng mặt tại đêm diễn.

Trong bài đăng gửi đến người hâm mộ, Cody bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể trình diễn những tiết mục đã chuẩn bị, đặc biệt là phần dance battle được đầu tư tập luyện trong thời gian dài.

Các Anh trai khác đồng loạt động viên Cody.

Ngay sau khi Cody Nam Võ thông báo vắng mặt, nhiều Anh trai khác cũng nhanh chóng có những tương tác hài hước trên mạng xã hội. Đáng chú ý, rapper B Ray bất ngờ “nhận kèo” lời thách thức dance battle mà Cody từng đưa ra từ hai tháng trước.

Vốn được xem là một trong những “đối thủ nặng ký” trong các màn dance battle của dàn Anh trai, vì vậy khi biết chủ nhân Sẽ Qua Sớm Thôi không thể tham gia concert lần này, B Ray mới dí dỏm tuyên bố “nhận kèo” thách đấu, tạo nên một tình huống vừa bất ngờ vừa đáng yêu.

Màn tung hứng hài hước giữa các nghệ sĩ nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú, phần nào xoa dịu sự tiếc nuối khi Cody lỡ hẹn với đêm diễn.

Bên cạnh đó, nhiều Anh trai cũng bày tỏ sự đồng cảm với khán giả phải thay đổi lịch trình cá nhân khi concert dời ngày. Không ít người hâm mộ đã đặt vé máy bay, phòng khách sạn hoặc sắp xếp công việc từ sớm để có mặt tại Hà Nội vào ngày 14/3 theo kế hoạch ban đầu.

Trước tình huống này, Nhâm Phương Nam và Hải Nam lại khiến fan bật cười với cách “chữa cháy” đầy tinh tế. Cả hai đăng tải một danh sách gợi ý khám phá ẩm thực Hà Nội dành cho khán giả đã trót đến sớm, từ những món ăn quen thuộc như phở, bún chả đến các quán ăn được giới trẻ yêu thích. Hành động hài hước nhưng chu đáo này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, được fan gọi vui là màn “bù đắp” đáng yêu từ các Anh trai.

Dàn Anh trai liệt kê loạt ẩm thực địa phương để các fan thưởng thức trong thời gian chờ đợi.

Jaysonlei, LoHan cũng chăm chỉ đăng tải hình tập luyện vui vẻ, trấn an tinh thần fan.

Trước đó, concert D-2 được dự kiến tổ chức vào ngày 14/3 với chủ đề A White Valentine Concert, lấy cảm hứng từ ngày Valentine Trắng. Dù xảy ra sự thay đổi ngoài dự kiến, nhiều người hâm mộ vẫn bày tỏ sự ủng hộ dành cho chương trình.