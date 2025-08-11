APTECH công bố chương trình thực tập có lương tại doanh nghiệp nước ngoài cho sinh viên

Vừa qua, Tập đoàn Aptech chính thức ra mắt chương trình thực tập có lương tại doanh nghiệp nước ngoài – Aptech CodEx Global, dành cho sinh viên theo học Lập trình viên Quốc tế (ADSE) tại hệ thống Aptech toàn cầu.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên được lựa chọn triển khai mô hình này, với mục tiêu giúp sinh viên trong thời gian ngắn có thể vừa học, vừa tham gia vào các hoạt động phát triển sản phẩm cùng doanh nghiệp quốc tế.

Theo khảo sát mới nhất của ManpowerGroup, 77% doanh nghiệp toàn cầu gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin có kỹ năng thực tế, con số này tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương lên tới 81%. Riêng tại Việt Nam, hàng loạt “đại bàng” công nghệ cũng đang ưu tiên rót vốn và triển khai các dự án quy mô lớn, điều này kéo theo yêu cầu cấp bách về việc chuẩn bị đội ngũ lập trình viên vừa giỏi chuyên môn, vừa linh hoạt thích ứng với nhiều “đề bài” từ đối tác quốc tế.

Aptech CodEx Global ra đời như một bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị lực lượng nhân sự sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Chương trình không chỉ đào tạo lập trình chuyên sâu, mà còn tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập có lương tại doanh nghiệp nước ngoài – môi trường giúp rèn luyện kỹ năng, kỷ luật làm việc và khả năng thích ứng thực tế, sẵn sàng đảm nhận các dự án toàn cầu ngay sau khi tốt nghiệp.

Aptech CodEx Global giúp sinh viên được học lập trình chuyên sâu kết hợp với làm việc thực chiến tại doanh nghiệp

Thông tin về chương trình, ông Kallol Mukherjee - Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech đánh giá: “Sự phát triển của ngành công nghệ thông tin toàn cầu đang đòi hỏi thế hệ nhân lực mới không chỉ giỏi công nghệ, mà còn phải có kỹ năng làm dự án quốc tế ngay trong quá trình đào tạo.

Aptech CodEx Global được thiết kế nhằm đáp ứng chính yêu cầu này. Tại đây, sinh viên không chỉ học tập ở trên lớp, thay vào đó, các em sẽ tiếp cận công nghệ, rèn kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng nhanh tại chính doanh nghiệp”.

Theo đó, toàn bộ chương trình đào tạo được thiết kế đồng bộ với hệ thống Aptech toàn cầu, đang được triển khai tại hơn 40 quốc gia. Giáo trình và nội dung giảng dạy đã được kiểm chứng bởi các thị trường công nghệ phát triển, đảm bảo tính cập nhật và ứng dụng. Các em được học tập bài bản 31 công nghệ lập trình, hiện đang sử dụng trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau khi trang bị đẩy đủ các năng lực cần thiết, sinh viên được đảm bảo tham gia 2 tháng thực tập có lương tại doanh nghiệp nước ngoài, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên Aptech giàu kinh nghiệm và chuyên gia cấp cao của doanh nghiệp.

Đây là điểm nhấn khác biệt và đắt giá của Aptech CodEx Global, người học được làm việc sớm tại môi trường chuyên nghiệp, theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trong quá trình đào tạo. Điều này không chỉ giúp các em làm quen sớm với quy trình làm việc, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi bước vào thị trường lao động, xây dựng nền tảng sự nghiệp vững chắc.

Chi tiết về nội dung học tập, các học phần đào tạo được thông tin cụ thể tại website chính thức của Aptech tại Việt Nam:https://aptechvietnam.com.vn. Chương trình Aptech CodEx Global đang triển khai trực tiếp tại Hà Nội: 285 Đội Cấn, 19 Lê Thanh Nghị và Tp.HCM: 778/10 Nguyễn Kiệm, 35/6 đường D5.

Sinh viên Aptech 285 Đội Cấn say mê khám phá công nghệ

Đánh giá cao chương trình Aptech CodEx Global, ông Nguyễn Minh Đức - Giám Đốc Công ty Cổ phần Csupporter: “Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc sinh viên được đảm bảo thực tập tại doanh nghiệp nước ngoài – điều rất hiếm trong các mô hình đào tạo lập trình hiện nay.

Từ góc độ doanh nghiệp, đây là một hướng đi đúng đắn và thiết thực. Qua quá trình tuyển dụng, chúng tôi nhận thấy rõ sự khác biệt ở những ứng viên đã từng trải qua kỳ thực tập tại doanh nghiệp sẽ thường có khả năng thích ứng, hiểu quy trình làm ra sản phẩm.

Chính vì vậy, chúng tôi luôn ưu tiên tuyển dụng những sinh viên đã có trải nghiệm làm dự án thật tại doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường quốc tế, đây cũng thể hiện các em đã sẵn sàng bước vào thị trường lao động”.

Về lộ trình học tập, khung chương trình ADSE đã đặt trọng tâm vào việc trang bị kinh nghiệm thực tế cho sinh viên, coi thực hành là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ quá trình đào tạo. Việc bổ sung học phần thực tập có lương tại doanh nghiệp trong khuôn khổ chương trình ADSE cho thấy Aptech muốn “nhân đôi” tính thực tiễn của chương trình.

Với triết lý “Học đến đâu – thực hành đến đó”, chương trình dành phần lớn thời lượng cho các học phần thực hành, giúp sinh viên vừa nắm chắc kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng ngay trong quá trình học.

Đáng chú ý, ngay từ giai đoạn đầu, mỗi sinh viên sẽ thực hiện 4 dự án lập trình mang tính ứng dụng cao, từ đây làm tăng tư duy phân tích và khả năng lập trình và giải quyết bài toán cụ thể. Đây được coi là bước đệm quan trọng trước khi các em bước vào giai đoạn thực tập và làm việc tại doanh nghiệp.

Một buổi học của các sinh viên tại Aptech cơ sở 19 Lê Thanh Nghị

Không dừng lại ở chuyên môn, chương trình còn rèn luyện phát triển toàn diện các kỹ năng thiết yếu như giao tiếp, làm việc nhóm và phản biện. Sinh viên thường xuyên được tham gia các buổi workshop kỹ năng, mô phỏng môi trường làm việc thực tế, hình thành năng lực làm việc chuyên nghiệp.

Quá trình từ ứng tuyển, lựa chọn, nhập môn, phân công dự án đến đánh giá đều được xây dựng bài bản trong tài liệu Quy trình vận hành chuẩn (SOP) của Aptech, giúp sinh viên nắm rõ từng bước chuẩn bị, yêu cầu đánh giá và tiêu chí cấp chứng nhận sau khi hoàn thành.