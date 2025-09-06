Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 7, gió giật cấp 10

TPO - Chiều nay (6/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông bắc của Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 7, tên quốc tế là Tapah, dự báo tiếp tục mạnh lên trong hai ngày tới.

Vào 16h hôm nay (6/9), tâm bão trên vùng biển phía đông bắc của Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Những giờ qua, bão chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (7/9), bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km gặp nhiều điều kiện thuận lợi và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 16h ngày 7/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12.

Trong đêm 7/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 4h sáng 8/9, tâm bão chỉ còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía nam đông nam với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Trong ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến 16h ngày 8/9, tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ cấp 9, giật cấp 12.

Dự báo đường đi của bão số 7.

Sau khi đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông, trong đêm 8/9 và ngày 9/9, bão chuyển hướng tây, di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp. Đến 16h ngày 9/9, tâm vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây.

Dự báo vùng áp thấp suy yếu từ bão sẽ di chuyển xuống miền Bắc nước ta từ chiều tối và đêm 9/9, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Bắc từ chiều tối và đêm 9/9 đến ngày 11/9. Trọng tâm mưa là vùng núi, trung du Đông Bắc Bộ. Thanh Hoá và Hà Tĩnh thời gian này cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong chiều tối và đêm 6/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên100mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm mai (7/9), khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 7–8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10, giật cấp 13. Sóng cao 3–5m, biển động rất mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.