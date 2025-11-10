“Anh trai” Karik gây tranh luận vì hành động đáp trả Phúc Du tại sàn đấu Dance Battle

Tập 8 Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến những trận Dance Battle kịch tính, nơi các Anh Trai thể hiện kỹ năng vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu. Tại vòng 2 Beat Challenge, hai “Anh Trai” Karik và Phúc Du được xếp cặp đối kháng. Dù chiến thắng thuộc về Karik với điểm số áp đảo, Phúc Du vẫn nhận được nhiều lời khen của khán giả vì tinh thần “chiến hết mình”.

Karik đưa đội Ngô Kiến Huy lên Top 1 vòng 2 Dance Battle với số điểm áp đảo.

Tuy nhiên, ngay sau khi Phúc Du vừa hoàn thành bài thi, “anh trai” Karik gây chú ý khi thực hiện động tác lộn vòng và đáp lưng xuống sàn, kết thúc màn đối đầu trong sự bất ngờ của khán giả. Hành động này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều.

Hành động đáp trả của Karik ở cuối phần thi của Phúc Du gây tranh cãi. Nguồn clip: Vie Channel.

Một số ý kiến cho rằng Karik “chiếm spotlight” của đàn em, bởi đây là phần kết màn của riêng Phúc Du - khoảnh khắc quan trọng giúp nam rapper ghi điểm. Dù là Dance Battle nhưng việc đáp trả ngay sau phần thi của đối thủ được cho là nguyên nhân khiến sự chú ý bị phân tán, làm giảm tính công bằng của trận đấu.

Một tài khoản trên Threads bình luận: “Mình biết Karik có kỹ năng nhảy tốt, kết quả cũng hoàn toàn thuyết phục. Nhưng việc thể hiện khả năng ngay ở đoạn kết của đối thủ khiến mình cảm thấy không thoải mái. Nhiều khán giả, trong đó có mình, dường như quên mất cả phần trình diễn trước đó của Phúc Du. Dù đây là Dance Battle, sự tôn trọng dành cho phần thi của đối thủ vẫn rất quan trọng”.

Động tác đáp lưng xuống sàn của Karik thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến bênh vực cho rằng Karik chỉ đang thể hiện đúng tinh thần của một trận Dance Battle - nơi các đối thủ sẵn sàng đáp trả và khuấy động không khí bằng kỹ thuật, năng lượng và sự ngẫu hứng. Một số khán giả còn chỉ ra rằng Karik thực hiện động tác sau khi phần nhạc của Phúc Du đã kết thúc, cho thấy sự tôn trọng đối phương và mong muốn duy trì không khí sôi động.

Với tinh thần “Hip-hop không bao giờ rời bỏ bạn”, Karik thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình dù chân bị chấn thương.

Không lâu sau khi tranh cãi nổ ra, Phúc Du đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, bày tỏ cảm xúc sau trận battle hôm ấy: “Lâu lắm rồi Phúc Du mới có một trận battle nhiều cảm xúc như vậy, đặc biệt khi được đứng chung sân khấu và gọi một OG Bboy là đối thủ (...) Trân trọng thầy Karik, toàn bộ ban giám khảo và tất cả các Anh Trai đã tạo nên một sân khấu dance cypher cực vui và đáng nhớ”.



Dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào, chia sẻ của Phúc Du được xem như lời khẳng định tinh thần tôn trọng và fair-play giữa hai nghệ sĩ.